Δεν αποκλείει την περίπτωση ο Παύλος Πολάκης να μην εμφανιστεί.

Σας έχουμε επανειλημμένως πει ότι η υπομονή του Παύλου Πολάκη με τα όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει αρχίσει να εξαντλείται. Μάλιστα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά πρόσωπα και καταστάσεις στην Κουμουνδούρου, μας είπε ότι δεν αποκλείει την περίπτωση ο Παύλος Πολάκης να μην εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το Σάββατο το πρωί, όπου θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της.

Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι θα δείξει έμπρακτα την αντίρρηση του στα όσα συμβαίνουν, αλλά και στη διαδικασία που έχει επιλεγεί και θεωρεί ότι περιφρονεί την Κεντρική Επιτροπή και τα μέλη του κόμματος…