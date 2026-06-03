Οι βαθμολογίες των υποψήφιων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναμένονται προς τα τέλη Ιουνίου, ενώ οι Βάσεις 2026 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.

Η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χιλιάδες υποψήφιοι σε όλη τη χώρα δίνουν τη μάχη για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα με την αγωνία για την επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων που θα καθορίσουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Η βαθμολογία στις Πανελλήνιες δεν μετατρέπεται αυτόματα σε μόρια με τον ίδιο τρόπο για όλες τις σχολές. Από το 2022 και μετά, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η ίδια βαθμολογία μπορεί να δίνει διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τη σχολή που επιλέγει ο υποψήφιος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipttc3a9py9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων στα ΓΕΛ για όλες τις Σχολές και τα Τμήματα

Το ΥΠΑΙΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζοντας το πλαίσιο που θα ισχύσει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής. Η απόφαση αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και περιλαμβάνει τους συντελεστές βαρύτητας:

των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

των ειδικών μαθημάτων,

των μουσικών μαθημάτων,

καθώς και των πρακτικών δοκιμασιών.

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζουν πόσο επηρεάζει κάθε μάθημα τη διαμόρφωση των τελικών μορίων ανά σχολή και τμήμα. Με απλά λόγια, ένα μάθημα με υψηλότερο συντελεστή «μετρά» περισσότερο στον υπολογισμό των μορίων και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη των υποψηφίων Η απόφαση καλύπτει την εισαγωγή στο σύνολο των ΑΕΙ αλλά και στις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ), στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων για σχολές που απαιτούν εξέταση σε ξένες γλώσσες, σχέδιο ή μουσικά μαθήματα, αλλά και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς και πού θα υπολογίσετε τα μόρια σας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα, γρήγορα και αυτόματα τα μόρια τους μέσα από την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας όταν τεθεί σε εφαρμογή. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν αν είναι υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκουν. Τέλος, θα βάλουν τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία. Στη συνέχεια θα δουν μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλήνιες 2026 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας.

Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5pzqx3ccs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλήνιες 2026 και πότε θα βγουν οι Βάσεις 2026

Μόλις ολοκληρωθεί η εξετάση κάθε μαθήματος στο πλαίσιο των Πανελληνίων οι βαθμολογητές αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων. Ήδη έχει εκκινήσει η βαθμολόγηση στην Έκθεση και σταδιακά θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η βαθμολόγηση και για τα μαθήματα Προσανατολισμού. Παραδοσιακά οι οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipttc3a9py9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ρόλος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Καθοριστικό ρόλο και στις φετινές Πανελλήνιες θα διαδραματίσει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία εφαρμόζεται από το 2021. Η ΕΒΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για κάθε τμήμα και διαμορφώνεται με βάση τις επιδόσεις των εξεταζομένων και τους συντελεστές που έχουν επιλέξει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι, ακόμη και ένας υποψήφιος με σχετικά υψηλή βαθμολογία δεν μπορεί να δηλώσει σχολές των οποίων δεν καλύπτει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Μιλώντας στο Dnews ο Φυσικός και Φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας τόνισε τις στρεβλώσεις που δημιουργεί ο οριζόντιος κόφτης της ΕΒΕ σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή συντελεί σαν κόφτης όχι μόνο για αυτούς που κινούνται στο βαθμολογικό όριο αλλά και δεν επιτρέπει την εισαγωγή σε τμήματα για όσους έχουν μια σχετικά καλή συγκομιδή βαθμών μέχρι 14.000 έως 15.000 μόρια αλλά το τμήμα που επιθυμούν έχει τέτοια ΕΒΕ που θα μείνει με τεράστια κενά εισακτέων. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και το κυρίαρχο που πρέπει να αναθεωρηθεί». Παράλληλα έχει επισημάνει ότι «ένας μαθητής που γράφει στα μαθήματα 10 στα 20, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μείνει εκτός ΑΕΙ, χωρίς ωστόσο η βαθμολογία του να σημαίνει ότι δεν μόχθησε ή ότι ήταν αδιάφορος ή ότι δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις σπουδές ενός τμήματος του πεδίου». Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα περίπου το 1/3 των υποψηφίων από τα ΓΕΛ και το 55% των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ θα μείνουν εκτός ΑΕΙ, λόγω της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.