Μειωμένοι οι χρόνοι στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης και σταδιακή αποσυμφόρηση των εκκρεμών υποθέσεων.

Τα στοιχεία από τη 18μηνη εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη δείχνουν πως η Δικαιοσύνη έχει πλέον επιταχύνει το βήμα της, μειώνοντας αισθητά το χρόνο που απαιτείται για την εκκαθάριση των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης εκφράζει την ικανοποίησή της από την εικόνα που έχει πλέον διαμορφωθεί στους ρυθμούς της Δικαιοσύνης, τονίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για «συγκυριακό φαινόμενο αλλά για νέα τάξη πραγμάτων».

«Πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη ο χρόνος έκδοσης απόφασης ήταν 774 ημέρες, ενώ σήμερα είναι 357 ημέρες», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και πρόσθεσε: «Στόχος είναι το 2030 να βρίσκεται η Ελλάδα στις 5 πρώτες χώρες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης» . Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας έθεσε ως στόχο «στο τέλος του 2027 να απαιτούνται 750 ημέρες για τελεσίδικη απόφαση»,

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υπήρξε αισθητή βελτίωση, όλο αυτό το διάστημα εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, τόσο στον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης όσο και στον ρυθμό εκκαθάρισης των υποθέσεων.

Συγκεκριμένα , ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από 774 ημέρες κατά το δικαστικό έτος 2023-2024 σε 383 ημέρες το δικαστικό έτος 2024-2025 και περιορίστηκε περαιτέρω στις 357 ημέρες μετά τη συμπλήρωση 18 μηνών εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη. Άρα , ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση απόφασης υποχώρησε από δύο χρόνια σε περίπου έναν χρόνο.

Αντίστοιχα, ο δείκτης εκκαθάρισης των υποθέσεων κατέγραψε σταθερή ανοδική πορεία. Από 86,2% το δικαστικό έτος 2023-2024, όταν είχαν περαιωθεί 173.714 υποθέσεις έναντι 201.479 εισερχόμενων, ανήλθε σε 99,6% το δικαστικό έτος 2024-2025, με 415.555 νέες υποθέσεις και 417.565 περαιωθείσες. Μετά από 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, ο δείκτης έφτασε στο 105,1%, καθώς περαιώθηκαν 618.239 υποθέσεις έναντι 588.339 νέων

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Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά, τα Πρωτοδικεία δεν εκδικάζουν μόνο το σύνολο των νέων υποθέσεων που εισάγονται κάθε έτος, αλλά μειώνουν παράλληλα και το απόθεμα των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, επιτυγχάνοντας πρόσθετη εκκαθάριση της τάξης του 5,1%.

Σε 478 ημέρες απόφαση στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου συγκεντρώνεται το 52% της συνολικής δικαστηριακής ύλης της χώρας. Ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από 1.448 ημέρες στο δικαστικό έτος 2023-2024 σε 478 ημέρες , μετά από 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, δηλαδή από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε περίπου ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, ο δείκτης εκκαθάρισης αυξήθηκε από 86%, με 60.182 περαιωθείσες υποθέσεις έναντι 70.014 εισερχόμενων, σε 112,7%, καθώς μέσα στο 18μηνο περαιώθηκαν 280.761 υποθέσεις έναντι 249.028 νέων υποθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο δείκτης έχει ήδη ανέλθει στο 143,8%, γεγονός που σημαίνει ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών όχι μόνο απορροφά το σύνολο των νέων υποθέσεων, αλλά μειώνει και τις εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών κατά 12,7%.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία της χώρας.

Το υπουργείο εκτιμά πως η Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τον χρόνο έκδοσης τελεσίδικης απόφασης στις πολιτικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο εκτιμώμενος χρόνος στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας ανέρχεται στις 309 ημέρες, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 307 ημέρες. Παράλληλα, με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτιμάται ότι ο χρόνος στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας θα διαμορφωθεί στις 325 ημέρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός χρόνος έκδοσης τελεσίδικης απόφασης να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών μέσα στο 2027.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου , οι πρώτοι 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη συνοδεύτηκαν από αισθητή επιτάχυνση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, σημαντική μείωση του χρόνου εκδίκασης και σταδιακή αποκλιμάκωση των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς ολοένα και περισσότερα μεγάλα Πρωτοδικεία εμφανίζουν πλέον δείκτη εκκαθάρισης άνω του 100%.