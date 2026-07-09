Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από σοβαρή μηχανική βλάβη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια άσκησης.

Το F-16 είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν εκδηλώθηκε το πρόβλημα ο χειριστής ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο πιλότος έλαβε εντολή να απορρίψει τα καύσιμα του αεροσκάφους, τα οποία άδειασε στη θάλασσα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος κατά την αναγκαστική προσγείωση. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο κοντινότερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, αυτό της Ζακύνθου.

Το πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος φέρεται να μην επέτρεψε το άνοιγμα των τροχών προσγείωσης. Παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος είχε καλυφθεί με ειδικό αφρό για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, μετά την προσγείωση το μαχητικό τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Το βίντεο από τη στιγμή που ο πιλότος προσγειώνει το σκάφος που τυλίγεται στις φλόγες

Ο χειριστής κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το αεροσκάφος και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετώπισαν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροσκάφος δεν έχει καταστραφεί ολοσχερώς και θεωρείται επισκευάσιμο.

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Κλειστό μέχρι τις 7 το αεροδρόμιο του νησιού

Κλειστός τουλάχιστον έως τις 19:00 θα παραμείνει ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνει στη Ζάκυνθο για την απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο και τον έλεγχο της κατάστασής του, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του αεροδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολεμική Αεροπορία, η αντίδραση του χειριστή χαρακτηρίζεται υποδειγματική. Ο πιλότος φέρεται να ακολούθησε πλήρως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προχώρησε σε ενέργειες περιορισμού του κινδύνου και κατάφερε να πραγματοποιήσει ασφαλή αναγκαστική προσγείωση χωρίς να χρησιμοποιήσει το σύστημα τροχών του αεροσκάφους.

Η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00. Η Πολεμική Αεροπορία εξετάζει τα αίτια της βλάβης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον χειριστή του αεροσκάφους, προκειμένου να τον συγχαρεί για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju0zsv76vfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου για την λειτουργία του αεροδρομίου - Έκκληση για διευκόλυνση των επισκεπτών

Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο του νησιού παραμένει προσωρινά κλειστό, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους, καθώς και οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για την ασφαλή επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αναμένεται νέα ενημέρωση μετά τις 19:00 και, εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο εκτιμάται ότι θα επανέλθει σε λειτουργία και θα παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματισμένη αναχώρηση για σήμερα και, όπου είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλύματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

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