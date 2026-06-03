Η ψυχραιμία το μεγάλο «όπλο» των υποψηφίων την ώρα της εξέτασης για τις Πανελλήνιες 2026 - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι Πανελλήνιες 2026 είναι μια διαδικασία που δοκιμάζει όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και την ψυχολογική αντοχή των υποψηφίων. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας υποψήφιος, παρά την καλή προετοιμασία του, μπορεί να βρεθεί μπροστά στα θέματα και να αισθανθεί ότι αδυνατεί να συγκεντρωθεί ή να θυμηθεί πληροφορίες που γνωρίζει καλά.

Πώς να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι το «μπλοκάρισμα» την ώρα της εξέτασης

Ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι το λεγόμενο «σύνδρομο του λευκού χαρτιού». Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής αισθάνεται ότι έχει ξεχάσει όσα γνωρίζει ή αδυνατεί να οργανώσει τη σκέψη του μόλις αντικρίζει τα θέματα. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το φαινόμενο αυτό είναι συνήθως προσωρινό και σχετίζεται με το άγχος της στιγμής και όχι με την έλλειψη γνώσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι υποψήφιοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να αποφύγουν τον πανικό. Η προσεκτική ανάγνωση όλων των θεμάτων, η επιλογή να ξεκινήσουν από εκείνα που γνωρίζουν καλύτερα και η σταδιακή οργάνωση των απαντήσεων μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επανάκτηση της αυτοπεποίθησης και της συγκέντρωσης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και μειώνεται η πίεση που δημιουργεί ένα δύσκολο ή άγνωστο ερώτημα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταση των εξετάσεων είναι απολύτως φυσιολογική. Η πολύμηνη προετοιμασία, οι υψηλές προσδοκίες και η επιθυμία για ένα καλό αποτέλεσμα δημιουργούν συνθήκες πίεσης που επηρεάζουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση αυτών των συναισθημάτων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Οι μαθητές καλό είναι να αφιερώσουν λίγα λεπτά στην αρχή για να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να υπολογίσουν τον χρόνο που θα διαθέσουν σε κάθε θέμα και να αφήσουν περιθώριο στο τέλος για επανέλεγχο των απαντήσεών τους. Η βιασύνη και η πίεση των τελευταίων λεπτών συχνά οδηγούν σε λάθη που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.

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Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης τους υποψηφίους να μην επηρεάζονται από τις αντιδράσεις των υπόλοιπων εξεταζομένων μέσα στην αίθουσα. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό ρυθμό σκέψης και εργασίας και η σύγκριση με τους άλλους μόνο επιπλέον άγχος μπορεί να προκαλέσει. Το ζητούμενο είναι η συγκέντρωση στο προσωπικό πλάνο και στις απαιτήσεις του δικού τους γραπτού.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η θετική σκέψη. Η υπενθύμιση ότι η προετοιμασία πολλών μηνών δεν χάνεται από μια στιγμή αμφιβολίας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ανακτήσουν τη συγκέντρωσή τους. Άλλωστε, οι γνώσεις υπάρχουν και συνήθως επανέρχονται μόλις υποχωρήσει η αρχική ένταση. Με ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και σταθερό ρυθμό, οι υποψήφιοι μπορούν να ξεπεράσουν τα στιγμιαία εμπόδια και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η καλή ξεκούραση, η σωστή διατροφή και η επαρκής ενυδάτωση παραμένουν σημαντικοί παράγοντες καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Η σωματική και πνευματική ισορροπία συμβάλλουν στη διατήρηση της συγκέντρωσης και της διαύγειας που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων.

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