Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ επιστρέφουν στα θρανία για την δεύτερη μέρα των Πανελληνίων 2026 διεκδικώντας μία από τις 68.877 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Οι μαθητές των ΓΕΛ «ρίχνονται» στον στίβο της δεύτερης εξεταστικής μέρας των Πανελληνίων 2026 που είναι αφιερωμένη στα μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, στα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ όσοι ακολουθούν τις Σπουδές Υγείας στη Βιολογία. Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 το πρωί και οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, καθώς μετά την ώρα αυτή δεν επιτρέπεται η είσοδος.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, το δελτίο εξεταζομένου, καθώς και στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Όπου απαιτείται, μπορούν να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα, ενώ επιτρέπεται επίσης να έχουν νερό ή χυμό για τις ανάγκες της εξέτασης. Επιτρέπεται ακόμη η χρήση απλού ρολογιού χειρός, όχι όμως έξυπνων συσκευών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κανονισμούς των εξετάσεων, καθώς η κατοχή κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή άλλης μη επιτρεπόμενης ηλεκτρονικής συσκευής μπορεί να επιφέρει τον μηδενισμό του γραπτού.

Με την αγωνία να κορυφώνεται, οι υποψήφιοι συνεχίζουν τη δοκιμασία των Πανελληνίων με στόχο την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.877 θέσεις στις σχολές της επιλογής τους. Η σημερινή ημέρα βρίσκει τους μαθητές μπροστά σε ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, στην οποία η ψυχραιμία, η συγκέντρωση και η σωστή διαχείριση του χρόνου μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες. Η πολύμηνη προετοιμασία, οι υψηλές προσδοκίες και η επιθυμία για ένα καλό αποτέλεσμα δημιουργούν συνθήκες πίεσης που επηρεάζουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση αυτών των συναισθημάτων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dixg9d05ri81?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα και πού θα δημοσιευτούν τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Τα θέματα της εξέτασης σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία θα δημοσιευτούν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ λίγο μετά τις 10 και ταυτόχρονα θα δημοσιευτούν στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Αρχαία, τα Μαθηματικά και την Βιολογία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα των Αρχαίων, των Μαθηματικών και της Βιολογίας στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dix09qnxdnhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς εξετάζονται τα Αρχαία Ελληνικά στις Πανελλήνιες 2026 - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για την εξέταση του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου από το πρωτότυπο 12-20 στίχων με νοηματική συνοχή και παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελληνική ή παγκόσμια, και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου από το πρωτότυπο και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή ανοικτού τύπου.

ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές:

Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/ κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο κείμενο. –

Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο κείμενο από το πρωτότυπο.

iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο από το πρωτότυπο, στον συγγραφέα ή στο έργο του.

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου. Οι μαθητές/-τριες καλούνται:

i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

ii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.

iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

iv. Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων.

Πανελλήνιες 2026: Το περιεχόμενο της εξέτασης στα Μαθηματικά

Για την εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, ισχύουν τα εξής:

1. Στους/στις υποψηφίους/ες του μαθήματος δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψηφίου/ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/την υποψήφιο/α ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

Η εξέταση της Βιολογίας για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026

Για την εξέταση του μαθήματος «Βιολογία» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον/την υποψήφιο/α βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ ας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/ της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.