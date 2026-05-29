Με αυστηρούς κανόνες καθώς και το καθιερωμένο πρωτόκολλο διαφάνειας και αδιαβλητότητας θα διεξαχθούν και φέτος οι Πανελλήνιες 2026, με το υπουργείο Παιδείας να υπενθυμίζει στους υποψηφίους όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πριν μπουν στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να εξεταστούν αποκλειστικά στο εξεταστικό κέντρο που έχει οριστεί σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες κατανομής. Για την ταυτοποίησή τους είναι υποχρεωτικό να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, ενώ προαιρετικά μπορούν να φέρουν και την αστυνομική τους ταυτότητα. Χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. Από τη στιγμή που οι μαθητές περνούν στην αίθουσα εξέτασης, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους διαδρόμους ή να αποχωρούν χωρίς άδεια και συνοδεία επιτηρητή. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με αλφαβητική σειρά, υπό την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε αδέλφια ή συγγενείς να μην κάθονται κοντά. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, τετράδια, διορθωτικό υγρό (blanco), στυλό που σβήνει, κινητά τηλέφωνα, smartwatches, ακουστικά, υπολογιστικές μηχανές ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών. Η κατοχή κινητού τηλεφώνου ακόμη και απενεργοποιημένου μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την άφιξή του στο εξεταστικό κέντρο, θα πρέπει να το αφήσει σε ειδικό χώρο στην είσοδο του σχολείου, με δική του ευθύνη, καθώς δεν θα φυλάσσεται.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο μπλε ή μαύρο στυλό, μολύβι, γόμα, νερό και κανόνα ή γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται από το μάθημα. Κατά τη διανομή των τετραδίων, οι μαθητές πρέπει να ελέγξουν αν αυτά είναι καθαρά, χωρίς σκισίματα ή τσαλακωμένες σελίδες, και αν περιέχουν συνολικά 16 φύλλα. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο εσώφυλλο με κεφαλαία γράμματα και ακριβώς όπως αναγράφονται στο Δελτίο Εξεταζομένου. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους επιτηρητές και επικολληθούν τα ειδικά αυτοκόλλητα αριθμητήρια, οι μαθητές περιμένουν ήρεμα τη διανομή των θεμάτων χωρίς να γράφουν τίποτα επιπλέον στο τετράδιο.

Με την παραλαβή των θεμάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν αν όλες οι σελίδες είναι ευανάγνωστες και πλήρεις. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα. Στην πρώτη σελίδα του τετραδίου οι μαθητές γράφουν μόνο το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία, όπως αυτά αναφέρονται στα θέματα. Σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να αναγράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου, σημειώνοντας ευκρινώς τη λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ». Οι σελίδες αυτές δεν βαθμολογούνται. Η αποχώρηση από την αίθουσα επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση μίας ώρας από την έναρξη της εξέτασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες των θεμάτων.

Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να αφήσουν αμέσως τα στυλό τους και να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να παραδώσουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές. Εκείνοι, παρουσία των μαθητών, καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων, διαγράφοντας τους κενούς χώρους του τετραδίου.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό στις Πανελλήνιες 2026

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής, κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων ή παραβίαση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή από την εξέταση και μηδενισμό του γραπτού. Όπως ισχύει κάθε χρόνο έτσι και στις φετινές Πανελλήνιες οι υποψήφιοι καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς υπάρχει προκαθορισμένο πλαίσιο απαγορεύσεων και αυστηρών περιορισμών για την αδιαβλητότητα της διαδικασίας που αν δεν τηρηθεί στο ακέραιο τότε ο μηδενισμός γραπτού υποψηφίου είναι μονόδρομος και δεν υφίσταται δυνατότητα έφεσης. Πέραν της ρητής απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου και smartwatch από τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υπάρχει σαφής αναφορά και σε άλλες συμπεριφορές που συνεπάγονται με μηδενισμό του γραπτού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτονόητα απαγορεύεται η αντιγραφή ή η επικοινωνία των υποψηφίων με άλλους υποψηφίους.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 13 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται, και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Ακόμη και υποψήφιοι που εντοπίζονται να αντιγράφουν ή να κάνουν χρήση τεχνολογικών μέσων (όπως κινητά τηλέφωνα, πομποί κ.ά.) κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026 έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών σχολών.

Η μόνη ποινή που επιβάλλεται στους υποψηφίους που εντοπίζονται να παραβιάζουν τους κανονισμούς είναι ο μηδενισμός του γραπτού στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν προβλέπεται ποινικός ή άλλου είδους αποκλεισμός, ούτε παραπομπή του ίδιου ή των γονέων του σε περίπτωση που είναι ανήλικος. Επιπλέον, δεν επιβάλλεται καμία κύρωση που να αποκλείει τη συμμετοχή τους σε επόμενες εξεταστικές διαδικασίες.