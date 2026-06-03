Οι υποψήφιοι καλό είναι να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα γράμματά τους, να αποφεύγουν τις μουντζούρες και να οργανώνουν σωστά τις απαντήσεις τους.

Η επιτυχία στις Πανελλήνιες 2026 συνδέεται πρωτίστως με τη γνώση, την προετοιμασία και την ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα ζητούμενα των θεμάτων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι απαντήσεις μέσα στο γραπτό. Ένα οργανωμένο, ευανάγνωστο και προσεγμένο γραπτό δεν αυξάνει από μόνο του τη βαθμολογία, μπορεί όμως να συμβάλει ουσιαστικά ώστε η γνώση του μαθητή να αποτυπωθεί με σαφήνεια και να αξιολογηθεί χωρίς δυσκολίες.

Οι βαθμολογητές καλούνται να διορθώσουν εκατοντάδες γραπτά μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένα γραπτό με καθαρή δομή, ευδιάκριτα γράμματα και λογική ανάπτυξη των απαντήσεων διευκολύνει σημαντικά το έργο τους. Αντίθετα, ένα γραπτό γεμάτο μουτζούρες, σβησίματα, δυσανάγνωστους χαρακτήρες ή αποσπασματικές σημειώσεις μπορεί να δυσκολέψει την ανάγνωση και να δημιουργήσει αρνητική πρώτη εντύπωση.

Ιδιαίτερα στα γλωσσικά και θεωρητικά μαθήματα, όπως η Έκθεση, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά, η παρουσίαση του γραπτού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτά τα μαθήματα δεν αξιολογείται μόνο η γνώση του περιεχομένου αλλά και η ικανότητα του μαθητή να διατυπώνει ολοκληρωμένες, σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ορθογραφία, η σύνταξη και η σωστή χρήση της γλώσσας αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν συνολικά την εικόνα του γραπτού. Ένα κείμενο με συνεχόμενα ορθογραφικά λάθη, ασαφείς διατυπώσεις ή προβληματική σύνταξη δυσκολεύει τον διορθωτή να παρακολουθήσει τη σκέψη του υποψηφίου. Αντίθετα, η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, η σαφής επιχειρηματολογία και η λογική συνοχή αναδεικνύουν τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα του μαθητή. Στην Έκθεση, για παράδειγμα, η δομή του κειμένου παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ύπαρξη ξεκάθαρης εισαγωγής, οργανωμένων παραγράφων και ολοκληρωμένου επιλόγου βοηθά στην ανάπτυξη των επιχειρημάτων και στη συνοχή του λόγου. Παράλληλα, η σωστή χρήση συνδετικών λέξεων και η αποφυγή επαναλήψεων δίνουν στο κείμενο πληρότητα και ωριμότητα. Εξίσου σημαντικό είναι να διαχωρίζονται καθαρά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις. Οι υποψήφιοι καλό είναι να ακολουθούν την αρίθμηση των θεμάτων, να αφήνουν κενά ανάμεσα στις ενότητες και να οργανώνουν το γραπτό τους με τρόπο που να επιτρέπει στον βαθμολογητή να εντοπίζει εύκολα κάθε απάντηση. Η σωστή διάταξη των απαντήσεων αποτελεί ένδειξη μεθοδικότητας και βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση του γραπτού. Η χρήση των περιθωρίων για πρόσθετες σημειώσεις ή πρόχειρες λύσεις καλό είναι να αποφεύγεται, ώστε το γραπτό να διατηρεί μια προσεγμένη εικόνα.

Πέρα όμως από την εμφάνιση, καθοριστικό στοιχείο παραμένει η ποιότητα των απαντήσεων. Ένα γραπτό υψηλής βαθμολογίας είναι εκείνο που αναπτύσσει ολοκληρωμένα τα ζητούμενα, παρουσιάζει σαφήνεια στη σκέψη και ακολουθεί το πνεύμα της διδακτέας ύλης. Δεν απαιτείται αποστήθιση ή κατά λέξη αναπαραγωγή του σχολικού βιβλίου, αλλά ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και σωστή τεκμηρίωση.

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Στα θετικά μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία, η εμφάνιση του γραπτού παραμένει σημαντική, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εκεί το βάρος πέφτει κυρίως στη λογική ανάπτυξη της λύσης, στην αιτιολόγηση των βημάτων και στη σαφή παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται. Ένα σωστό αποτέλεσμα χωρίς ενδιάμεσα βήματα ή χωρίς επαρκή τεκμηρίωση δεν είναι πάντοτε αρκετό για τη μέγιστη βαθμολογία. Οι βαθμολογητές εξετάζουν αν ο υποψήφιος κατανόησε το πρόβλημα, αν εφάρμοσε σωστά τις γνώσεις του και αν ακολούθησε ορθή επιστημονική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το τελικό αποτέλεσμα είναι λανθασμένο, μπορεί να αποδοθούν μονάδες εφόσον η συλλογιστική πορεία είναι σωστή και αποτυπώνεται με σαφήνεια στο γραπτό.

Αντίθετα, ένα αριθμητικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται χωρίς ανάλυση, εξηγήσεις ή λογική επεξεργασία δεν επιτρέπει στον βαθμολογητή να αξιολογήσει πλήρως την προσπάθεια του μαθητή και δύσκολα μπορεί να αξιολογηθεί με τον μέγιστο βαθμό.Η διαδικασία επίλυσης αποτελεί εξίσου σημαντικό στοιχείο με το τελικό αποτέλεσμα τονίζεται από πλευράς βαθμολογητών.

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν επίσης τους μαθητές να χρησιμοποιούν το πρόχειρο για δοκιμές, πράξεις και σχεδιαγράμματα, ώστε το τελικό γραπτό να παραμένει καθαρό και οργανωμένο. Οι υπερβολικές μουτζούρες και οι συνεχείς διορθώσεις καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς δυσκολεύουν την ανάγνωση και αποσπούν την προσοχή από το περιεχόμενο.

Η καλή εικόνα του γραπτού αποτελεί όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα που επιτρέπει στον υποψήφιο να αναδείξει αποτελεσματικά την προσπάθεια και τις δυνατότητές του, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις.

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