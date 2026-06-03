Η εφημερίδα The Sydney Morning Herald απέσυρε το άρθρο της Cath Ellis, αν και το Δυτικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ υποστήριξε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την ακαδημαϊκό ήταν «ενδεδειγμένη» και «κατάλληλη».

Κορυφαία ακαδημαϊκός στο Σίδνεϊ χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να γράψει άρθρο γνώμης, με το οποίο προέτρεπε τους φοιτητές να «κάνουν τη δουλειά μόνοι τους» και να μην στρέφονται στην εύκολη λύση της τεχνολογίας. Ωστόσο, η Sydney Morning Herald αφαίρεσε το άρθρο από την ιστοσελίδα της, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο».

Η καθηγήτρια στο Δυτικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ Cath Ellis, δημοσίευσε το άρθρο τον περασμένο μήνα ως απάντηση σε κείμενο της ακαδημαϊκού Kylie Moore-Gilbert, η οποία έκανε αναφορά στη σχέση φοιτητών-τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ellis παραδέχθηκε ότι «το πρόβλημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικό», προτρέποντας τους φοιτητές να «Μην αναθέτετε τη σκέψη σας σε άλλους, όσο δελεαστικό κι αν είναι. Αν το σύστημα είναι τόσο εύθραυστο όσο ισχυρίζονται κάποιοι, τότε η πραγματική προσπάθεια δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα ξεχωρίσει».

Ωστόσο, όταν το άρθρο της ελέγχθηκε από την υπηρεσία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης Pangram, εντοπίστηκε ως κείμενο που είχε παραχθεί από πρόγραμμα AI.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εφημερίδας The Guardian Australia, το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι η Ellis είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη κατά τη συγγραφή του άρθρου.

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Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, η καθηγήτρια ανέβασε 40.000 λέξεις από δικό της πρωτότυπο υλικό σε ένα μοντέλο γλώσσας της Microsoft, το οποίο συνόψισε αυτά τα δεδομένα και πρότεινε κατευθύνσεις για τη συγγραφή.

Το πανεπιστήμιο υποστήριξε ότι η χρήση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου για την αξιοποίηση της δικής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας συνιστά «μια εξελιγμένη και κατάλληλη χρήση» της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εργαλεία όπως το Pangram μπορούν να ανιχνεύσουν τη χρήση AI, αλλά δεν μπορούν να κρίνουν αν αυτή η χρήση ήταν ορθή ή ακατάλληλη.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, το άρθρο δεν περιείχε καμία σημείωση που να ενημερώνει τους αναγνώστες ότι είχε χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη κατά τη συγγραφή του.

Η αρχισυντάκτρια της Sydney Morning Herald, Jordan Baker, δήλωσε ότι το κείμενο δεν πληρούσε τις συντακτικές προδιαγραφές της εφημερίδας και γι’ αυτό αποσύρθηκε.

«Η Herald δεν ενημερώθηκε για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη σύνταξη του άρθρου, ούτε από τη συγγραφέα ούτε από το Western Sydney University», ανέφερε.

«Είναι προφανές ότι αυτό είναι απαράδεκτο και διερευνούμε περαιτέρω το θέμα», τόνισε.

Με πληροφορίες από Guardian