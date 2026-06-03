Όσοι έκαναν σταθερά από 90 λεπτά έως δύο ώρες προπόνηση με βάρη κάθε εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 13%.

Η προπόνηση με βάρη για 90 λεπτά έως δύο ώρες την εβδομάδα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από μελέτες, οι οποίες διήρκεσαν δεκαετίες, έδειξαν ότι η συστηματική προπόνηση με αντιστάσεις ή βάρη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα θανάτου από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο. Στα οφέλη περιλαμβάνεται και η μείωση του κινδύνου θανάτου από νευρολογικές παθήσεις.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη πως η προπόνηση δύναμης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την καθυστέρηση προβλημάτων υγείας και να μειώσει την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Τα οφέλη της αερόβιας άσκησης (τζόκινγκ, ποδηλασία, κολύμβηση) είναι ευρέως γνωστά. Το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) αναφέρει ότι η τακτική αερόβια δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2, ενώ παράλληλα μειώνει το άγχος και ενισχύει την αυτοεκτίμηση.

Ωστόσο, αυτό που ήταν λιγότερο σαφές είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η προπόνηση δύναμης στη μείωση του κινδύνου θανάτου. Αυτό αρχίζει πλέον να αλλάζει.

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Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από τρεις μελέτες που περιλάμβαναν 147.374 άνδρες και γυναίκες, σε διάστημα 30 ετών.

Διαπίστωσαν ότι όσοι έκαναν σταθερά από 90 λεπτά έως δύο ώρες προπόνηση με βάρη κάθε εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 13%.

Ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ήταν κατά 19% χαμηλότερος.

Για τους θανάτους από νευρολογικές παθήσεις, όπως άνοια, η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 27%.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι «χαμηλότεροι κίνδυνοι» παρατηρήθηκαν σε άτομα που συνδύαζαν υψηλά επίπεδα αερόβιας άσκησης και προπόνησης δύναμης. Ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία μειώθηκε έως και κατά 58%.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πάνω από δύο ώρες προπόνησης δύναμης την εβδομάδα ουσιαστικά δεν προσφέρουν επιπλέον οφέλη.

Με πληροφορίες από BBC