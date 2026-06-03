Η πρώτη εικόνα από τα θέματα στα Μαθηματικά δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφιοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη δυσκολία - Ποια σημεία απαιτούσαν μεγαλύτερη προσοχή.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στα Μαθηματικά στο πλαίσιο της σημερινής εξέτασης για τις Πανελλήνιες 2026 βρέθηκαν αντιμέτωποι με θέματα που χαρακτηρίζονται από διαβαθμισμένη δυσκολία και δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε ένα ισορροπημένο διαγώνισμα, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και χωρίς αιφνιδιασμούς στα βασικά σημεία.

Σχολιασμός των Θεμάτων από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Δυσκολότερα από πέρσι - Το Δ4 κάνει την διαφορά για τους αριστούχους

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους από τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και Οικονομίας – Πληροφορικής είναι ελαφρώς αυξημένης

δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά αλλά με κλιμάκωση δυσκολίας εντός των θεμάτων και σαφείς αναφορές στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Το θέμα της θεωρίας κρίνεται βατό και ερωτήματά του δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους υποψηφίους. Το δεύτερο θέμα είναι αποκλειστικά από το 1ο κεφάλαιο, αλλά το ερώτημα Β3 απαιτεί καλή γνώση της μεθοδολογίας υπολογισμού ορίων. Το τρίτο θέμα βασίζεται σε άσκηση από το σχολικό βιβλίο. Στο τελευταίο ερώτημα βέβαια, ο αναγωγικός τύπος του ολοκληρώματος μπορεί να δυσκολέψει ορισμένους υποψηφίους στις πράξεις. Το τέταρτο θέμα, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά στο ερώτημα Δ4 που απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Γενικά τα θέματα είναι πολύ καλά διατυπωμένα με αναφορά στο σχολικό βιβλίο, με κλιμακούμενη δυσκολία αλλά και πρωτοτυπία. Σε σχέση με τα περσινά θέματα δίνεται αρκετή έμφαση στο 3ο Κεφάλαιο. Οι μαθητές που έχουν ευχέρεια στις πράξεις έχουν πολύ καλή γνώση σε βάθος όλης της ύλης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια.

Διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα - Η παγίδα στο τέλος

Όπως εξηγεί στο Dnews ο μαθηματικός στο ΓΕΛ Νεμέας Μάνθος Παπαδόπουλος (ma8imatikos.gr) η επιλογή των σημερινών θεμάτων δείχνει ότι η επιτροπή κινήθηκε σε γνώριμο πλαίσιο, χωρίς «παγίδες» ή ακραίες πρωτοτυπίες, αλλά με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας στα τελευταία ερωτήματα. Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των τελευταίων ετών. Τα πρώτα θέματα ήταν προσιτά για καλά προετοιμασμένους μαθητές και επέτρεπαν τη συλλογή σημαντικού αριθμού μονάδων. Η δυσκολία αυξάνεται σταδιακά, με τα τελευταία υποερωτήματα να απαιτούν συνδυαστική σκέψη, καλή γνώση θεωρίας και άνεση στις τεχνικές της Ανάλυσης.

Εκτίμηση δυσκολίας

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Θέματα Α και Β: εύκολα έως μέτρια.

Θέμα Γ: μέτριας δυσκολίας.

Θέμα Δ: μέτριο προς απαιτητικό, ιδιαίτερα στα τελευταία ερωτήματα.

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΕΛ 2026 ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και διαχωριστική ικανότητα κυρίως στα τελευταία ερωτήματα του Δ θέματος. Ειδικότερα:

Θέμα Α – Θεωρία και βασικές γνώσεις

Το Θέμα Α κινήθηκε στο αναμενόμενο πλαίσιο. Έλεγχος βασικών θεωρητικών γνώσεων. Ορισμοί, προτάσεις και Σωστό–Λάθος. Οι περισσότεροι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να συγκέντρωσαν μεγάλο μέρος των μονάδων εδώ.

Θέμα Β – Εφαρμογή βασικών εργαλείων Ανάλυσης

Το Β θέμα απαιτούσε μελέτη ιδιοτήτων συναρτήσεων. Γνώση υπολογισμού ορίου. Δεν είχε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, όμως απαιτούσε προσοχή στη λογική αλληλουχία των βημάτων. Οι μαθητές που είχαν δουλέψει αρκετές ασκήσεις σχολικού επιπέδου μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν με σχετική άνεση.

Θέμα Γ – Το πρώτο πραγματικά εξεταστικό φίλτρο

Το Γ θέμα ήταν εκεί όπου άρχιζε η ουσιαστική αξιολόγηση. Απαιτούσε συνδυασμό περισσότερων γνώσεων, οργανωμένη σκέψη, σωστή επιλογή μεθόδου. Ιδιαίτερη προσοχή στο Γ3.Δεν ήταν θέμα που λυνόταν μηχανιστικά. Οι μαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν τη δομή της άσκησης και να συνδέσουν διαφορετικά κεφάλαια της ύλης. Εδώ άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ενός γραπτού 15–16 και ενός γραπτού 18+.

Θέμα Δ – Ο πραγματικός διαχωρισμός των αρίστων

Το Δ θέμα φαίνεται ότι ήταν το πιο απαιτητικό του διαγωνίσματος. Δ1 – Δ2 Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να μπουν χωρίς δυσκολίες στο θέμα. Δ3 Εδώ αυξανόταν αισθητά η δυσκολία. Δ4 Το πιο διαχωριστικό σημείο του διαγωνίσματος. Το Δ4 ii για δυνατούς λύτες, θέλει ηρεμία γιατί έχει πολλές πράξεις και χρειάζεται χρόνο Εδώ θα κριθούν οι βαθμολογίες από 18+. Δεν αρκούσε η γνώση της θεωρίας. Χρειαζόταν μαθηματική ωριμότητα, καθαρή στρατηγική και αντοχή στη διαχείριση αλγεβρικών μετασχηματισμών.