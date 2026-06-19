Επικοινωνιακή αναβάθμιση του e-Katanalotis χαρακτήρισε η Άννα Παπαδοπούλου το PosoKanei.

Καλεσμένη της εκπομπής Kontra 24 και της δημοσιογράφου Λουκίας Γκάτσου ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου. Στη συζήτηση που είχε και με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, η εκπρόσωπος της Συμπαράταξης, αναφέρθηκε στην ατομική ευθύνη την οποία επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος της ΝΔ στη συζήτηση, με αφορμή το νέο app PosoKanei.

H νέα αυτή εφαρμογή, μόνο νέα δεν είναι, καθώς πρόκειται για μια επικοινωνιακού χαρακτήρα αναβάθμιση του e-Katanalotis και μια ομολογία της κυβέρνησης πως είναι απλά παρατηρητής σε ό,τι αφορά την ακρίβεια όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας τα οποία καταθέτει η ΕΛΑΣ, η Α. Παπαδοπούλου είπε πως ένα από τα σημαντικότερα στα οποία θα σταθεί στο άμεσο μέλλον η Συμπαράταξη, θα είναι αυτό της φορολογικής δικαιοσύνης και πως δεν γίνεται να φορολογούνται οι εργαζόμενοι μεσοσταθμικά με 45% μαζί με τις εισφορές τους.

Τέλος σχολιάζοντας τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γ.Στουρνάρα, αναφορικά με τις συντάξεις οι οποίες δεν θα εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους, είπε πως θα πρέπει πρώτα να τεθεί το ερώτημα για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κυρίως όμως θα πρέπει να απαντηθεί αυτό: «Γιατί μεταφέρεται η ευθύνη για ακόμη μία φορά στον πολίτη, στο συνταξιούχο, ο οποίος καλείται να αναλάβει αυτός το ρίσκο μιας επένδυσης;»

Ακολουθούν αποσπάσματα

Α.Παπαδοπούλου: «Σε ότι αφορά την ακρίβεια, στην πραγματικότητα είναι μια ομολογία ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά ο παρατηρητής σε ό, τι αφορά την ακρίβεια. Διότι σοφότερους η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν πρόκειται να μας κάνει. Η αξία που θα είχε ένα τέτοιο εργαλείο που είναι σημαντικό θα ήταν να παρακολουθεί τις τιμές όχι μόνο στο ράφι και στο πως καταλήγουν.»

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Α. Παπαδοπούλου: «Αυτό αποδεικνύει ότι πια οι πολίτες δεν τρώνε το κουτόχορτο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πια απαυδήσει με την ακρίβεια και βλέπουν ότι τα μέτρα που δήθεν παίρνει η κυβέρνηση προς αντιμετώπιση είναι μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα. Σε ό, τι αφορά τώρα το δικό μας πρόγραμμα, όπως ήδη θα έχετε και γνωρίζετε πολύ καλά. Η ΕΛ.Α.Σ είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί λιγότερο από ένα μήνα. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο έχει ήδη προτείνει κάποιες πρώτες θέσεις σε ό, τι αφορά την ακρίβεια, αλλά το πολύ σημαντικό κατ εμέ και το οποίο θα ήθελα να το θέσω στη συζήτησή μας, είναι το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης.»

Δείτε την εκπομπή

{https://www.youtube.com/watch?v=GVJGM-5_lTA}