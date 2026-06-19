Ο Σωτήρης Τσόγκας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Εμφανώς επηρεασμένη από το θάνατο του συζύγου της Σωτήρη Τσόγκα, φαίνεται να είναι η επίσης ηθοποιός Μαίρη Ραζή, με την οποία είχε μοιραστεί τη ζωή του για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η είδηση για τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου και το απόγευμα της Πέμπτης ανακοινώθηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία του.

Το τελευταίο «αντίο» αναμένεται να γραφτεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

Το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, η Μαίρη Ραζή, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, μέσω της οποίας εξέφρασε τα έντονα συναισθήματά της: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».

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