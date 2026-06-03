Θετική αποτίμηση από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Κλιμακούμενη δυσκολία και σαφής διαχωρισμός επιδόσεων στα Μαθηματικά ΓΕΛ, δεν θα δούμε την πανωλεθρία της περσινής χρονιάς .

Στον απόηχο της σημερινής εξέτασης στα Μαθηματικά ΓΕΛ στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία δηλώνει ικανοποιημένη και για το πώς κύλησε η εξέταση αλλά και προπαντός για το εξεταστικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το Θέμα Α κινήθηκε στο πλαίσιο της βασικής θεωρίας, ελέγχοντας θεμελιώδεις γνώσεις του μαθήματος, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Το Θέμα Β επικεντρώθηκε σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης, απαιτώντας καλή κατανόηση της ύλης και σωστή εφαρμογή των μεθοδολογιών. Το Θέμα Γ κάλυψε ευρύτερο μέρος του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού, συνδυάζοντας διαφορετικές έννοιες και απαιτώντας ουσιαστική γνώση της ύλης και από προηγούμενες τάξεις του Λυκείου. Η σωστή διαχείριση των εργαλείων της Ανάλυσης θεωρήθηκε καθοριστική για την επιτυχή αντιμετώπισή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Θέμα Δ, το οποίο χαρακτηρίζεται από κλιμακούμενη δυσκολία και αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικό κριτήριο για τη διαμόρφωση των υψηλών βαθμολογιών.

Η ευχέρεια στις πράξεις, η μαθηματική ωριμότητα και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κρίνονται καθοριστικοί παράγοντες για την επίδοση των υποψηφίων. Σε γενικό επίπεδο, τα θέματα επιλέχθηκαν με βάση τη σύνδεση με ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και την απαίτηση για σφαιρική γνώση της ύλης, συμπεριλαμβανομένων και προηγούμενων τάξεων. Η κλιμάκωση της δυσκολίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ομαλή κατανομή των βαθμολογιών, επιτρέποντας τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων επίδοσης. Να σημειωθεί ότι τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της εξεταστικής φιλοσοφίας στα Μαθηματικά. Σε γενικό επίπεδο, τα θέματα θεωρούνται συνδεδεμένα με το σχολικό βιβλίο και βασισμένα σε συνδυασμό γνωστών ασκήσεων, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΜΕ, συνέβαλε σε μια ισορροπημένη αξιολόγηση των υποψηφίων. Παράλληλα, η κλιμάκωση της δυσκολίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ομαλή κατανομή βαθμολογιών, επιτρέποντας σαφή διαφοροποίηση μεταξύ επιπέδων επίδοσης.

Μιλώντας στο Dnews ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ιωάννης Τυρλής υπογράμμισε ότι η ομαλή κλιμάκωση αποτελεί θετικό στοιχείο της εξέτασης, τονίζοντας πως υπήρξαν ερωτήματα προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές, χωρίς να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Όπως ανέφερε, οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να ανταποκριθούν έως και το Θέμα Γ, ενώ σταδιακά από εκεί και πέρα αυξάνονταν οι απαιτήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέταση περιελάμβανε συνδυαστικές ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και προηγούμενη ύλη, γεγονός που ενίσχυσε τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα. Η διαχείριση του χρόνου και η ταχύτητα επίλυσης αναδείχθηκαν επίσης ως κρίσιμοι παράγοντες διαφοροποίησης των επιδόσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η ομαλή κλιμάκωση της δυσκολίας των φετινών θεμάτων πρέπει να καταγραφεί στα θετικά της σημερινής εξέτασης. Υπήρχαν θέματα για όλους τους μαθητές και ευνοούσαν να γράψουν απαντήσεις. Δεν υπήρχαν θέματα που αποθάρρυναν τον μαθητή να γράψει. Όποιος είχε διαβάσει μπορούσε να γράψει από το πρώτο μέχρι και το τρίτο θέμα. Εύλογα από το τρίτο και μετά άρχιζαν τα απαιτητικά ερωτήματα που δεν απευθύνονταν σε όλες τις βαθμίδες μαθητών.

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Όλες σχεδόν οι ασκήσεις ήταν συνδυασμός και σύνθεση ασκήσεων του βιβλίου. Αυτό είναι καλό. Η εικόνα των θεμάτων είναι θετική, υπάρχει ασκησιολόγιο βασισμένο στο βιβλίο και το γεγονός ότι υπάρχει κλιμάκωση των θεμάτων δηλαδή από το 18 και πάνω δυσκολεύει η εξέταση δεν είναι κάτι αρνητικό. Δεν είχαμε τις περσινές αστοχίες που είχαν οδηγήσει σε πανωλεθρία στις επιδόσεις και τεράστια ποσοστά μαθητών στην βαθμολογική κλίμακα κάτω της βάσης. Πέρσι μάλιστα είχε τεχνητα δυσκολέψει και να φτάσει στο 10 ο υποψήφιος.

Σήμερα μπορούσαν να γράψουν οι διαβασμένοι μαθητές, να πιάσουν την βάση και άνετα να κινηθούν μέχρι το 12 και από εκεί και πέρα ξεκινούσαν κλιμακωτά τα δύσκολα θέματα και οι διευρυμένες απαιτήσεις σε πράξεις, γνώσεις προηγουμένων ετών. Σημειωτέον και η διαχείριση του χρόνου είναι ένα κριτήριο σημαντικό καθώς το να λύνει ο υποψήφιος σε γρήγορο χρόνο τα θέματα και κυρίως να τα λύνει σωστά είναι ένα κριτήριο που πρέπει να αναδεικνύεται. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα διαγωνισμό που δεν μπορούν να παίρνουν όλοι 20. Άρα δεδομένου ότι υπήρξε βαθμιαία κλιμάκωση στη δυσκολία των θεμάτων και πολλές μονάδες ήταν προσιτές σε μαθητές που είχαν προετοιμαστεί η σημερινή εξεταστική διαδικασία κρίνεται ικανοποιητική.»

Συνολικά, η ΕΜΕ κρίνει τη σημερινή εξεταστική διαδικασία ικανοποιητική, επισημαίνοντας ότι σε έναν διαγωνισμό όπως οι Πανελλήνιες δεν είναι αναμενόμενο όλοι οι υποψήφιοι να επιτυγχάνουν την κορυφαία βαθμολογία, ενώ η σταδιακή αύξηση της δυσκολίας εξασφαλίζει δίκαιη και διαφοροποιημένη αξιολόγηση.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα φετινά στα Μαθηματικά ΓΕΛ