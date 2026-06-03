Απαιτητικά τα φετινά θέματα στα Αρχαία για καλά προετοιμασμένους μαθητές σύμφωνα με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμάτων που «έπεσαν» στα Αρχαία στις Πανελλήνιες 2026 το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ προχώρησε στο σχολιασμό χαρακτηρίζοντάς τα ως προς τη διατύπωση, αλλά παράλληλα απαιτητικά ως προς την ουσία και το γνωστικό τους εύρος, διατηρώντας επίπεδο δυσκολίας αντίστοιχο με το περσινό. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε θέματα που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές με πολύ καλή και συστηματική προετοιμασία.

Σχολιασμός για τα Αρχαία από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Απαιτητικά τα θέματα - Για καλά προετοιμασμένους μαθητές

Τα φετινά θέματα στα Αρχαία Ελληνικά είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και χαρακτηρίζονται αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά απευθυνόμενα σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από το έργο του Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια. Το απόσπασμα του Αριστοτέλη αναφέρεται στην απόκτηση της ηθικής αρετής, στη συμβολή της διδασκαλίας στη διαδικασία απόκτησής της και στην κοινωνική της διάσταση. Η πρώτη ερμηνευτική ζητούσε από τους μαθητές να περιγράψουν τη γέννηση, τη φθορά των τεχνών – αρετών και τη συμβολή του δασκάλου σε αυτήν τη διαδικασία. Το παράλληλο κείμενο προέρχεται από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου που αφορά το ρόλο της δικαιοσύνης και ζητά τη συγκριτική παρουσίαση των συμπεριφορών και των επιλογών του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης. Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Λυσία και το έργο του Περί του Σηκού Απολογία. Η μετάφραση είναι αυξημένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής εξετάζουν μεγάλο εύρος γνώσεων ρηματικών και ονοματικών τύπων. Οι ερωτήσεις συντακτικού αφορούν αναγνώριση λέξεων και αναγνώριση και μετατροπή υποθετικού λόγου.

Τα σημεία «κλειδιά» των φετινών θεμάτων στα Αρχαία - Πού θα δυσκολευτούν οι υποψήφιοι

Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από το έργο του Αριστοτέλη, «Ηθικά Νικομάχεια», και εστιάζει στην έννοια της ηθικής αρετής, στον τρόπο απόκτησής της, στη συμβολή της διδασκαλίας στη διαμόρφωσή της, καθώς και στη γενικότερη κοινωνική της διάσταση. Η επιλογή του συγκεκριμένου αποσπάσματος απαιτούσε από τους υποψηφίους ουσιαστική κατανόηση της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ικανότητα ερμηνευτικής προσέγγισης εννοιών που δεν περιορίζονται σε απλή απομνημόνευση.

Η πρώτη ερμηνευτική ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να αναφερθούν στη γένεση και τη φθορά των τεχνών και των αρετών, καθώς και στον ρόλο του δασκάλου στη διαδικασία αυτή. Πρόκειται για ερώτημα που απαιτούσε καλή κατανόηση του κειμένου και ικανότητα συνοπτικής αλλά και ουσιαστικής απόδοσης των βασικών νοημάτων, με έμφαση στη λογική συνοχή και στην ακρίβεια της διατύπωσης.

Το παράλληλο κείμενο προερχόταν από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου και πραγματευόταν τον ρόλο της δικαιοσύνης, ζητώντας από τους υποψηφίους συγκριτική παρουσίαση των συμπεριφορών και των επιλογών του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτούσε κριτική σκέψη, ικανότητα συσχέτισης διαφορετικών κειμενικών ειδών και εξαγωγή συμπερασμάτων, στοιχείο που συνήθως λειτουργεί ως κριτήριο διάκρισης μεταξύ μεσαίων και υψηλών επιδόσεων.

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Το αδίδακτο κείμενο προερχόταν από τον Λυσία, από το έργο «Περί του Σηκού Απολογία», και χαρακτηρίζεται από αυξημένη δυσκολία, κυρίως ως προς τη μετάφραση. Η κατανόηση του κειμένου απαιτούσε καλή εξοικείωση με το λεξιλόγιο και τη συντακτική δομή του αττικού πεζού λόγου, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους.

Οι ερωτήσεις της γραμματικής κάλυπταν μεγάλο εύρος γνώσεων, με έμφαση σε ρηματικούς και ονοματικούς τύπους, απαιτώντας ακρίβεια και καλή θεωρητική κατάρτιση. Αντίστοιχα, οι ερωτήσεις του συντακτικού επικεντρώθηκαν στην αναγνώριση λέξεων και στη μετατροπή του υποθετικού λόγου, ζητώντας από τους μαθητές να επιδείξουν ουσιαστική κατανόηση των συντακτικών δομών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα θέματα κρίνονται απαιτητικά αλλά σαφή, με σαφή στόχευση στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούσαν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά συνδυάζοντας γλωσσική επάρκεια, θεωρητική γνώση και ερμηνευτική ικανότητα.

Αρχαία ΓΕΛ Πανελλήνιες 2026: Θέματα χωρίς παγίδες αλλά με απαιτήσεις

Η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility σχολιάζοντας στο Dnews τα σημερινά θέματα επισημαίνει ότι «χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας και πλήρως εναρμονισμένα με το πνεύμα και τις απαιτήσεις του μαθήματος. Το διδαγμένο κείμενο απαιτούσε ουσιαστική κατανόηση των φιλοσοφικών εννοιών και των επιχειρημάτων του συγγραφέα, ενώ οι ερμηνευτικές ερωτήσεις έλεγχαν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ικανότητα σύνθεσης και κριτικής προσέγγισης των μαθητών. Παράλληλα, το αδίδακτο κείμενο παρουσίαζε ορισμένες γλωσσικές και συντακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Συνολικά, τα θέματα ξεχώρισαν για την επιστημονική τους αρτιότητα και την ισορροπία τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαβασμένους μαθητές να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα επέτρεπαν τη σαφή βαθμολογική διαφοροποίηση των υποψηφίων.»

Η «παγίδα» του υποθετικού λόγου

«Αναμενόμενα τα σημερινά θέματα των Αρχαίων χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής (μιας και τα θέματα κάλυπταν ευρύ φάσμα της ύλης) έγραφε ικανοποιητικά.Και το γνωστό και το άγνωστο δεν έκρυβαν παγίδες και τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα .Η γραμματική και το συντακτικό μέτριας δυσκολίας ενώ η άσκηση με τον Υποθετικό λόγο απαιτούσε καλή προετοιμασία και συνδυαστική σκέψη» τονίζει στο Dnews ο φιλόλογος Αλέξανδρος Σουλιώτης.

Όπως τονίζει ο κ. Σουλιώτης παρότι συνολικά τα θέματα κινήθηκαν σε αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας και χαρακτηρίστηκαν από σαφή διατύπωση, η συγκεκριμένη άσκηση απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή, καθώς δεν αρκούσε η απλή γνώση της θεωρίας, αλλά χρειαζόταν και συνδυαστική σκέψη για τη σωστή μετατροπή και αναγνώριση των προτάσεων. Η «παγίδα» του υποθετικού λόγου εντοπίζεται κυρίως στην ανάγκη να αναγνωριστεί σωστά η λογική σχέση υπόθεσης και απόδοσης, καθώς και να αποδοθούν με ακρίβεια οι χρονικές και τροπικές αποχρώσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές μορφές του. Έτσι, μαθητές που δεν είχαν εξασκηθεί επαρκώς σε συνδυαστικές ασκήσεις ενδέχεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι η θεωρία είναι γνωστή. Αντίθετα, οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας την εξάσκηση σε αντίστοιχες μετατροπές και αναγνωρίσεις, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής κατανόησης και όχι της μηχανικής αποστήθισης. Συνολικά, ο υποθετικός λόγος δεν καθόρισε το επίπεδο δυσκολίας ολόκληρου του διαγωνίσματος, λειτούργησε όμως ως κρίσιμο σημείο λεπτομέρειας, όπου θα κριθούν οι διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων.