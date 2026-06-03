Μια μικρή μεταβολή στη δυσκολία των θεμάτων μπορεί να οδηγήσει είτε σε σημαντική αύξηση των αριστούχων είτε σε αισθητή διεύρυνση των χαμηλών βαθμολογιών.

Η Έκθεση, το πρώτο εξεταζόμενο μάθημα παραδοσιακά στις Πανελλήνιες αποτελεί το μοναδικό κοινό πεδίο για όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λειτουργεί ως σημαίνον «ρυθμιστής» της συνολικής βαθμολογικής εικόνας κάθε χρονιάς.

Στην πράξη, η Έκθεση είναι το μάθημα από το οποίο ξεκινά η συζήτηση για το «πώς πάνε οι φετινές εξετάσεις». Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εξέταση, μαθητές, εκπαιδευτικοί και αναλυτές επιχειρούν να εκτιμήσουν το επίπεδο δυσκολίας, να συγκρίνουν τις φετινές επιδόσεις με προηγούμενες χρονιές και να διαμορφώσουν μια πρώτη εικόνα για το εύρος των βαθμολογιών. Με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκριμένο μάθημα αποκτά έναν σχεδόν ενδεικτικό ρόλο, προάγγελο για το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει στα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα πρώιμο βαρόμετρο που αποτυπώνει τάσεις, πριν καν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων.

Μια μικρή μεταβολή στη δυσκολία των θεμάτων μπορεί να οδηγήσει είτε σε σημαντική αύξηση των αριστούχων είτε σε αισθητή διεύρυνση των χαμηλών βαθμολογιών. Όταν τα θέματα είναι πιο προσιτά όπως δείχνουν οι πρώτες φετινές εκτιμήσεις αυξάνεται ο αριθμός των υψηλών βαθμολογιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «μάχη» μεταφέρεται στις λεπτομέρειες. Δεν αρκεί απλώς μια σωστή απάντηση αλλά κρίνονται η ποιότητα της έκφρασης, η δομή του κειμένου, η ακρίβεια στη γλώσσα. Εκεί, πράγματι, συχνά οι διαφορές ανάμεσα στους αριστούχους είναι οριακές και κρίνονται σε λεπτές γλωσσικές αποχρώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-divbf7g1wqnd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντίθετα, όταν τα θέματα χαρακτηρίζονται απαιτητικά, η εικόνα αλλάζει αισθητά και το αποτέλεσμα είναι πιο σύνθετο. Οι βαθμολογίες κινούνται χαμηλότερα, γεγονός που επηρεάζει οριζόντια και τη συνολική ψυχολογία των υποψηφίων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η εικόνα στα υπόλοιπα μαθήματα, όπως τα Αρχαία, τα Μαθηματικά, η Βιολογία και η Φυσική, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων αναδεικνύονται κυρίως μέσα από τις επιδόσεις στα μαθήματα προσανατολισμού αυξημένης βαρύτητας.

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Δίχως υπερβολή η Έκθεση λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος όλων των μαθημάτων καθώς επηρεάζει έμμεσα τον τρόπο με τον οποίο «διαβάζεται» η συνολική εικόνα των Πανελληνίων κάθε χρονιάς. Λειτουργεί ως ένα είδος «καθρέφτη» της εξεταστικής διαδικασίας, ένα σημείο εκκίνησης για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και, συχνά, ένας πρώιμος δείκτης του γενικότερου κλίματος που θα διαμορφωθεί μέχρι την ανακοίνωση των τελικών βαθμολογιών και των βάσεων εισαγωγής.

Γι’ αυτό και, ανεξάρτητα από τις επιμέρους δυσκολίες των θεμάτων κάθε χρονιάς, η Έκθεση παραμένει σταθερά το πιο «σχολιαζόμενο» μάθημα των Πανελληνίων, αυτό από το οποίο ξεκινά η ερμηνεία της συνολικής εξεταστικής εικόνας και συχνά προεξοφλείται το γενικότερο κλίμα των αποτελεσμάτων.