Τι ώρα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα σε Μαθηματικά, Αρχαία, Βιολογία - Πότε οι απαντήσεις από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στη «μάχη» της δεύτερης ημέρας των Πανελληνίων 2026 συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ με τα μαθήματα προσανατολισμού να πρωταγωνιστούν στο εξεταστικό πρόγραμμα της ημέρας. Ειδικότερα, οι υποψήφιων των Γενικών Λυκείων σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μαθηματικά, για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Ακολουθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου η τρίτη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε μαθληματα ειδικότητας ανάλογα με τον τομέα σπουδών τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

Ανατομία – Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30, ενώ η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 08:00.

Πανελλήνιες 2026: Τι θα συμβεί σε όποιον «πιαστεί» να αντιγράφει

Ένα από τα ζητήματα που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στις Πανελλήνιες 2026 αλλά και σε όλες τις ενδοσχολικές εξετάσεις τόσο προαγωγικές όσο και απολυτήριες είναι η αντιγραφή. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αντιγράψουν καθώς το παράπτωμα είναι βαρύ και επιφέρει αυτομάτως μηδενισμού του γραπτού του σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο. Η απόφαση μηδενισμού είναι οριστική και αμετάκλητη. Όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο των εξετάσεων υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα

Το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα σημερινά θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία λίγο μετά τις 10 το πρωί στην επίσημη σελίδα του και την ίδια ώρα θα τα δημοσιεύσουμε στο Dnews.

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Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο κάθε μάθημα για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.