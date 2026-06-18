Μέσα στους απέραντους διαδρόμους της τράπεζας, τα κεφάλια του τυριού μεταμορφώνονται αθόρυβα σε ένα από τα πιο πολύτιμα εξαγωγικά προϊόντα της Ιταλίας.

Στην καρδιά της Εμίλια-Ρομάνια, στη βόρεια Ιταλία, τεράστιες αποθήκες με ελεγχόμενο κλίμα κρύβουν ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της χώρας: εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια Parmigiano Reggiano που ωριμάζουν αργά, αποκτώντας μεγαλύτερη αξία κάθε μήνα.

Για τους ξένους μοιάζει με καθεδρικό ναό του τυριού, για τους Ιταλούς παραγωγούς όμως είναι σανίδα σωτηρίας.

Το Parmigiano Reggiano είναι από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα τρόφιμα παγκοσμίως. Παράγεται σε συγκεκριμένη περιοχή με μόλις τρία συστατικά (γάλα, αλάτι, πυτιά) και ωριμάζει από 12 έως και 40 μήνες. Αυτή η αναμονή δημιουργεί οικονομικό αδιέξοδο: οι αγρότες πρέπει να πληρώνονται κάθε 30 ημέρες για το γάλα και τα τρέχοντα έξοδα τρέχουν, αλλά τα έσοδα αργούν πάνω από έναν χρόνο.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Credem Bank δίνει τη λύση, δεχόμενη το τυρί ως εγγύηση για δάνεια.

Ο Giancarlo Ravanetti, επικεφαλής αυτού του τμήματος της τράπεζας, εξηγεί: «Στην Ιταλία παράγονται περίπου 4 εκατομμύρια κεφάλια Parmigiano Reggiano και εμείς αποθηκεύουμε τα 500.000, προσφέροντας χρηματοδότηση με εγγύηση το ίδιο το προϊόν». Η αξία μέσα στα θησαυροφυλάκια αυτά αγγίζει τα 325 εκατομμύρια ευρώ.

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Κάθε κεφάλι που φτάνει σκανάρεται και αποκτά ένα ψηφιακό «διαβατήριο» με την προέλευσή του. Στον 12ο μήνα, η Κοινοπραξία Parmigiano Reggiano κάνει το παραδοσιακό τεστ χτυπήματος με σφυράκι. Αν ο ήχος είναι καθαρός, το τυρί παίρνει την επίσημη σφραγίδα. Οι παραγωγοί λαμβάνουν προκαταβολικά το 60-80% της αξίας του τυριού ως δάνειο.

Το σύστημα λειτουργεί έναν αιώνα και η τράπεζα δεν έχει χάσει ποτέ ούτε ένα ευρώ, αφού το τυρί λειτουργεί ως απόλυτη εξασφάλιση.

Πιέσεις κόστους και διεθνείς προκλήσεις

Η εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζεται σε συνεταιρισμούς. Όπως εξηγεί ο Paolo Ganzerli της Granterre (από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου), οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν άμεσα τους μικρούς αγρότες: «Χωρίς αυτό το σύστημα χρηματοδοτικής μόχλευσης, ο κόσμος του Parmigiano δεν μπορεί να υπάρξει». Το σύστημα όμως πιέζεται, καθώς ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση εκτόξευσαν το κόστος των ζωοτροφών και των logistics.

Το 2025, οι εξαγωγές ξεπέρασαν για πρώτη φορά το μισό των συνολικών πωλήσεων (50,5%). Η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά +2,7%, με τη Σουηδία (+8,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+7,8%) να οδηγούν την άνοδο στην Ευρώπη. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά της Ιταλίας συρρικνώθηκε κατά 10% λόγω ακρίβειας.

Οι τιμές εκτινάχθηκαν: το 12μηνο τυρί έφτασε τα 13,22 €/κιλό (+20,6%) και το 24μηνο τα 15,59 €/κιλό (+24,8%), στρέφοντας κάποιους καταναλωτές σε φθηνότερες λύσεις, όπως το Grana Padano.

Η μεγαλύτερη αγορά εκτός Ευρώπης είναι οι ΗΠΑ, αλλά παραμένει η πιο ασταθής. Στα τέλη του 2025, νέοι δασμοί ανέβασαν τη συνολική επιβάρυνση στο 25%. Αυτή η αβεβαιότητα ανάγκασε τους Αμερικανούς εισαγωγείς να «παγώσουν» τις παραγγελίες τους στις αρχές του 2026.

Παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και των 50.000 εργαζομένων κοιτάζει το μέλλον. Πλέον, χάρη στην τεχνολογία blockchain, τα τυριά μπορούν να δεσμευτούν ως εγγύηση ακόμη και στις αποθήκες των ίδιων των παραγωγών, διπλασιάζοντας τη δανειοδοτική ικανότητα της τράπεζας, ενώ η Κοινοπραξία επενδύει στον τουρισμό, στοχεύοντας σε 300.000 επισκέπτες μέχρι το 2029.

Με πληροφορίες από το CNN