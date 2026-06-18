Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις περιοχές που ελέγχει στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία «ζώνες ασφαλείας», με τον Νετανιάχου να έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να αποχωρήσει από εκεί ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, περιλαμβανομένου ενός ανώτερου ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι αξιωματούχοι, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προκειμένου να μπορέσουν να αναφερθούν στις ευαίσθητες συνομιλίες, έκαναν τα σχόλια αυτά μία ημέρα μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό και τον Ιρανό πρόεδρο μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που προβλέπει και την παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία καλεί όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν «την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου».

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις περιοχές που ελέγχει στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία «ζώνες ασφαλείας», με τον Νετανιάχου να έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να αποχωρήσει από εκεί ο ισραηλινός στρατός.

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι το Ισραήλ «διεξάγει επίμονες διαπραγματεύσεις» με την Ουάσιγκτον αναφορικά με τη συνέχιση της ανάπτυξης των στρατευμάτων του στον νότιο Λίβανο.

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Όπως τόνισε ο ίδιος, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από τις θέσεις του, περιλαμβανομένης της διατήρησης στρατευμάτων ανεπτυγμένων στην περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο.

Δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «αποφασίσει να ασκήσει πίεση», απειλώντας με συνέπειες σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας νεκρός

Στο μεταξύ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σήμερα, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε ότι «εχθρικό drone στοχοθέτησε αυτοκίνητο» στην επαρχία Κφαρ Τέμπνιτ, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεισδύσει βαθιά, προκαλώντας «έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός μέλους του χθες Τετάρτη σε περιστατικό στον νότιο Λίβανο, στη διάρκεια του οποίου άλλοι επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Μετά την ανακοίνωση τη Δευτέρα της συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, η ένταση των συγκρούσεων στο νότιο Λίβανο έχει μειωθεί σημαντικά και η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, εξακολουθούν να αναφέρονται περιορισμένες ανταλλαγές πυρών, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη από πλήγματα στη λιβανική πλευρά των συνόρων.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τη συμφωνία που υπεγράφη εξ αποστάσεως χθες το βράδυ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ εκτίμησε χθες ότι η συμφωνία συνιστά «μεγάλη νίκη» για την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι η οργάνωσή του «διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί» απέναντι στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους «κηρύσσουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Με πληροφορίες από Reuters, AFP