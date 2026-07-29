Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αναλυτικά οι περιοχές στην Χαλκιδική όπου απαγορεύεται την Πέμπτη η κυκλοφορία.

Απαγορεύεται την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, επιπέδου 3.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και μετά από απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, η απαγόρευση θα ισχύσει τις εξής περιοχές:

- Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας - «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

- Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας - Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

- Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την απόφαση, για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές.

Εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η παράβαση της απόφασης φέρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.