Το μέτρο αυτό στη Λέσβο αποσκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων διασποράς της ζωονόσου.

Στην αποτέφρωση των ζώων που θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του αφθώδους πυρετού στρέφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο.

Η διαδικασία προβλέπει ότι τα ζώα από τη μονάδα όπου εντοπίστηκε το κρούσμα θα θανατώνονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται, υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, σε ειδικά διαμορφωμένο αποτεφρωτήριο. Πρόκειται για εγκατάσταση που λειτουργεί σε σφαγείο στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής, το μοναδικό στο νησί που διαθέτει τέτοια υποδομή, με δυνατότητα διαχείρισης 400 με 800 ζώων ημερησίως.

Η αποτέφρωση έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες πρακτικές διαχείρισης νεκρών ζώων. Το προηγούμενο διάστημα, χιλιάδες αμνοερίφια και βοοειδή είχαν θαφτεί σε υπαίθριους ομαδικούς τάφους σε αγροτικές περιοχές του νησιού, γεγονός που πυροδότησε σοβαρές ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Με το νέο αυτό μέτρο, οι Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τους κινδύνους διασποράς της νόσου, αλλά και να απαντήσουν στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από κατοίκους και φορείς της περιοχής.