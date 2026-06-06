Προς το παρόν, το σχέδιο βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης και διαβούλευσης, με την τελική του μορφή να παραμένει ανοιχτή. Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση, ωστόσο πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αντιδράσεις θα είναι έντονες.

Σε ενεργό διάλογο για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου στην Καλιφόρνια βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μια εξέλιξη που αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις σε πολιτειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ στο POLITICO, το σχέδιο, εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση των πετρελαϊκών υποδομών στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτική του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησης της πολιτείας από τα ορυκτά καύσιμα.

Η πρόταση και οι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύμφωνα με έγγραφο της 2ας Ιουνίου που αποκαλύφθηκε από δικηγόρους της Sable Offshore Corp., εταιρείας που διαχειρίζεται τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στην Καλιφόρνια, προτείνεται η δημιουργία ενός Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου στη Δυτική Ακτή. Η πρόταση φέρεται να έχει κατατεθεί στο πλαίσιο επαφών με το Υπουργείο Ενέργειας, ενώ συνδέεται και με συζητήσεις για την ενεργειακή τροφοδοσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επιβεβαίωσε ότι το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σχέδιο ή το χρονοδιάγραμμα. Όπως ανέφερε, η Καλιφόρνια έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία λόγω των εκτεταμένων στρατιωτικών υποδομών της στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στρατηγική σημασία και αντιπαραθέσεις

Το προτεινόμενο απόθεμα θα ερχόταν να προστεθεί στο υπάρχον Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, το οποίο σήμερα βρίσκεται κυρίως σε υπόγειες εγκαταστάσεις στο Τέξας και τη Λουιζιάνα. Η νέα εγκατάσταση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, θα μπορούσε να ξεκινήσει με χωρητικότητα περίπου 370.000 βαρελιών, με δυνατότητα επέκτασης έως και τα 30 εκατομμύρια βαρέλια σε επόμενη φάση.

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Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αξιοποίησης μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από τα υπάρχοντα αποθέματα, στο πλαίσιο προσπαθειών σταθεροποίησης των τιμών ενέργειας μετά από διεθνείς ενεργειακές κρίσεις.

Ωστόσο, το σχέδιο για την Καλιφόρνια αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις από την πολιτειακή κυβέρνηση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει πολιτικές περιορισμού των ορυκτών καυσίμων και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πολιτικές και περιβαλλοντικές εντάσεις

Η Καλιφόρνια αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την ενεργειακή πολιτική. Η ύπαρξη περιορισμένων αγωγών και η σταδιακή απομάκρυνση διυλιστηρίων έχουν ήδη δημιουργήσει προκλήσεις στην ενεργειακή επάρκεια της πολιτείας, γεγονός που επικαλούνται υποστηρικτές του σχεδίου.

Από την άλλη πλευρά, επικριτές προειδοποιούν ότι η ενίσχυση της εξάρτησης από το πετρέλαιο αντιστρατεύεται τους κλιματικούς στόχους της πολιτείας και ενδέχεται να εντείνει τις περιβαλλοντικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί στο παρελθόν από διαρροές και ρήξεις αγωγών.