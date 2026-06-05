Οι δείκτες αναφοράς του κλάδου καταγράφουν άνοδο σχεδόν 12% από τις αρχές του έτους, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης των αποδόσεων.

Η έντονη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας έχουν μετατρέψει τα ποσοτικά hedge funds που ακολουθούν στρατηγικές τάσης (trend-following) σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του 2026.

Τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια, γνωστά και ως Commodity Trading Advisors (CTAs), βασίζονται σε αλγοριθμικά μοντέλα και αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση τάσεων σε αγορές εμπορευμάτων, μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος. Η εκτόξευση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή δημιούργησε ένα από τα πλέον ευνοϊκά περιβάλλοντα για τις στρατηγικές αυτές τα τελευταία χρόνια.

Οι δείκτες αναφοράς του κλάδου καταγράφουν άνοδο σχεδόν 12% από τις αρχές του έτους, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης των αποδόσεων. Οι ανοδικές τοποθετήσεις στο αργό πετρέλαιο, τη βενζίνη και το ντίζελ αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κερδοφόρες κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά καυσίμων οδήγησαν σε ισχυρό ράλι των τιμών.

Η φετινή πορεία των CTAs θυμίζει σε αρκετούς βαθμούς το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε σε μία από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία του κλάδου. Ωστόσο, η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές συνθήκες, καθώς οι φόβοι για περιορισμούς στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά συνυπάρχουν με ισχυρή αισιοδοξία στις αγορές λόγω των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από την ενέργεια, σημαντική συμβολή στις αποδόσεις των ποσοτικών κεφαλαίων είχαν και άλλες αγορές. Τα πολύτιμα μέταλλα, με κυριότερους εκπροσώπους τον χρυσό και το ασήμι, κινήθηκαν ανοδικά κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ενώ ακολούθησε ισχυρή άνοδος στα βιομηχανικά μέταλλα που συνδέονται με τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ευνοήθηκαν και νομίσματα χωρών με έντονη έκθεση στα εμπορεύματα, όπως η Νορβηγία, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η εικόνα στην αγορά πετρελαίου αρχίζει να μεταβάλλεται. Η επιβράδυνση της ανοδικής δυναμικής των τιμών και η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν οδηγήσει αρκετά αλγοριθμικά μοντέλα σε μείωση των θέσεών τους στον ενεργειακό κλάδο.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες στρατηγικές εξακολουθούν να διατηρούν θετική έκθεση στην ενέργεια, το μέγεθος των τοποθετήσεων έχει περιοριστεί αισθητά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η αυξημένη μεταβλητότητα και οι συχνότερες εναλλαγές κατεύθυνσης στις τιμές μειώνουν την ορατότητα των τάσεων και αυξάνουν την ανάγκη για αυστηρότερη διαχείριση κινδύνου.

Στην αγορά ομολόγων, οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό διατηρούν τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, πολλά ποσοτικά κεφάλαια εξακολουθούν να διατηρούν αρνητικές θέσεις σε κρατικούς τίτλους μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών.

Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2026 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση ισχυρών τάσεων στις διεθνείς αγορές. Ένα περιβάλλον παρατεταμένης μεταβλητότητας και σαφών κατευθύνσεων στις τιμές μπορεί να συνεχίσει να ευνοεί τα CTAs, ενώ μια γενικευμένη επιστροφή σε κινήσεις χωρίς ξεκάθαρη τάση θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις αποδόσεις τους. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι στρατηγικές αυτές συγκαταλέγονται στους βασικούς νικητές της φετινής αναταραχής στις αγορές ενέργειας.