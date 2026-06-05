Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος που είχε δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής.

Την έγκρισή τους για νέα πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού χρέους έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ανοίγοντας τον δρόμο για την εξόφληση δανείων ύψους 6,94 δισ. ευρώ προς τους πιστωτές του Greek Loan Facility (GLF).

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ευρωπαϊκών θεσμών συμφώνησαν να χορηγήσουν στην Ελλάδα ειδική εξαίρεση (waiver) από την υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής δανείων προς τον ESM και τον EFSF, η οποία θα ενεργοποιούνταν λόγω της πρόωρης αποπληρωμής μέρους των δανείων του GLF.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος που είχε δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μέρος της συναλλαγής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων, η πρόωρη εξόφληση υποχρεώσεων προς ορισμένους πιστωτές, μεταξύ των οποίων και οι δανειστές του GLF, συνεπάγεται υποχρέωση αντίστοιχης πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και τον EFSF. Ωστόσο, με τη σημερινή απόφαση των δύο οργανισμών, η Ελλάδα απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση, διευκολύνοντας τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και CEO του EFSF, Πιερ Γκραμένια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Όπως ανέφερε, η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF, η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα, στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές, περιορίζει τον κίνδυνο επιτοκίων και βελτιώνει περαιτέρω τη διάρθρωση του ελληνικού χρέους.

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Η απόφαση ελήφθη μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο προέβλεπε την πρόωρη εξόφληση δανείων του GLF με αρχικές λήξεις το 2029 και κατά την περίοδο 2033-2035. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα διαθέσιμα κεφάλαια του ειδικού λογαριασμού ταμειακού αποθέματος αναμένεται να εξαντληθούν πλήρως.

Το Greek Loan Facility αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα του πρώτου πακέτου χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010 και περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της Ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ. Σήμερα παραμένουν ανεξόφλητα δάνεια ύψους 26,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε το 2022 την αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ η προηγούμενη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.