Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά τη σημαντική πτώση που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν εξασθένησαν.

Το Μπρεντ είναι στα 95,24 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,94 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο. Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκάλεσε η απόρριψη από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, της νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, η οποία είχε διαμεσολαβηθεί από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι η επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης με την Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι διαπιστώνει πρόοδο στις επαφές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Λίβανος «αξίζει να έχει ειρήνη». Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις αντικρουόμενες πληροφορίες που προκύπτουν καθημερινά από την περιοχή.

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Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή του για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα προβλήματα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Haitham Al Ghais, υπογράμμισε ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές.

Παράλληλα, τα ιρανικά πετρελαϊκά εξαγωγικά φορτία έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, κυρίως λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς. Ωστόσο, η υποτονική ζήτηση από την Κίνα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις τιμές του ιρανικού αργού.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, εφόσον οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και οι διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν.