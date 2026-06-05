Με φόντο τη θάλασσα η ερώτηση Κασσελάκη.

«Ρένα, Νίκο και Παύλο» σε αυτά τα τρία πρόσωπα - aka Δούρου, Παππά και Πολάκη - ή πιο απλά τους παλιούς συντρόφους του, απευθύνεται ο Στέφανος Κασσελάκης στο νέο βίντεο, που ανάρτησε μάλλον από τις Σπέτσες και με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Ο πρώην πρόεδρός τους και μετέπειτα ιδρυτής των Δημοκρατών, σε μία επίθεση στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ρωτάει τους άλλοτε συντρόφους του:«αποδέχεστε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο χρήσιμος ηλίθιος, ο οποίος θα τρώει τα χρήματα του ελληνικού λαού για να κάνει καμπάνια έμμεσα για άλλον, τρίτο, με άλλο κόμμα, ο οποίος δεν θα σας βάλει στα ψηφοδέλτιά του. Αυτό όντως το αποδέχεστε εσείς;».

Ρένα, Νίκο, Παύλο, θα απαντήσει κανείς;

{https://www.facebook.com/reel/977754588561853}

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε με αφορμή την κάθετη διαφωνία των τριών με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, που δήλωσε στήριξη στο κόμμα Τσίπρα κατά την σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.