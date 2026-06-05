Η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη στη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης στην παρέμβαση του ενώπιον της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας τη δική του πλατφόρμα για το αύριο του κόμματος, προτείνοντας την κατάρτιση προγράμματος και ψηφοδελτίων για τις επόμενες εκλογές. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σταθεί απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο χανιώτης βουλευτής, σύμφωνα με πληροφορίες, υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 με ιδιαίτερες αναφορές στα επιτεύγματα στην Υγεία το ίδιο διάστημα.

Ωστόσο, στη συνέχεια άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, όπως ο ίδιος φέρεται να τη χαρακτήρισε, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα, που η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στοδημοσκοπικό 1 - 1,5% .

Για τη σημερινή κατάσταση του κόμματος έκανε τις παρακάτω εκτιμήσεις και προτάσεις…:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

2. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.

3. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος».