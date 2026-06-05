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Η σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής έρχεται στον Alpha.

Η πιο ταλαντούχα γενιά της Εθνικής μας προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πριν τις μεγάλες αναμετρήσεις του Nations League, ένα σπουδαίο φιλικό έρχεται στον Alpha.

Την Κυριακή 07/06 στις 22:00 η τέσσερις φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία ξεκινά την πορεία της για μια νέα ομάδα από το Παγκρήτιο Στάδιο κόντρα στην Εθνική μας.

Τον αγώνα περιγράφει ο Ισίδωρος Πρίντεζης, στον σχολιασμό θα βρίσκεται ο Νίκος Νταμπίζας και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

{https://youtu.be/Rqwf2ZI8ptU}