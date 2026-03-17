Έφτασε στη Φλόριντα, αλλά χωρίς βαλίτσες ο Μεντβέντεφ.

Για κανέναν ταξιδιώτη δεν είναι ευχάριστο να φτάσει στον προορισμό χωρίς τις βαλίτσες του. Όταν πρόκειται για αθλητή, με αγωνιστικές υποχρεώσεις, τα πράγματα είναι χειρότερα. Για αυτό ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ «μοιράστηκε» το πρόβλημά του στο Χ, ελπίζοντας σε μια γρήγορη λύση.

Ο Ρώσος τενίστας έφτασε στη Φλόριντα, αλλά οι βαλίτσες του… αγνοούνται. Και έχει μπροστά του το Miami Open. «Χρειάζομαι λίγη βοήθεια», έγραψε στο Χ, απευθυνόμενος στη United Airlines με την οποία ταξίδεψε.

«Πέταξα προς τη Φλόριντα χθες και δεν έφτασε καμία από τις βαλίτσες μου. Κατά κάποιο τρόπο τις χρειάζομαι για να παίξω στο Miami Open, μπορείτε να βοηθήσετε», συμπλήρωσε το Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης, που την Κυριακή έχασε στον τελικό του Indian Wells, από τον Γιάνικ Σίνερ.

{https://x.com/DaniilMedwed/status/2033931805208793524}