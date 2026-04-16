Το σχόλιο του Μπέκερ για την πτωτική πορεία του Τσιτσιπά.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του και στο τουρνουά του Μονάχου, συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

Η ήττα του στον πρώτο γύρο στο Μόναχο, από τον Φαμπιάν Μαροζάν, φέρνει τον 27χρονο Έλληνα τενίστα ήδη στην 79η θέση του live ranking, υποχωρώντας 12 θέσεις.

Η θέση στην οποία θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα παγκόσμια κατάταξη, θα εξαρτηθεί από τι θα κάνουν αυτή την εβδομάδα οι παίκτες που βρίσκονται κάτω από τον Τσιτσιπά. Ωστόσο, είναι ήδη δεδομένο ότι θα βρεθεί στη χαμηλότερη θέση από τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο Μπόρις Μπέκερ σχολίασε στα social media αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ακόμα αρκετά νέος για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αν το θέλει πραγματικά.

«Αναρωτιέμαι πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στην επαγγελματική ζωή του; Είναι ακόμα αρκετά νέος για να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά…», έγραψε ο θρύλος του τένις.

