Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros, ο Σερούντολο «έσπασε» το αήττητο σερί του Ιταλού.

Η μεγαλύτερη έκπληξη- έως τώρα- στο φετινό Roland Garros έγινε σήμερα, με «θύμα» τον Γιανίκ Σίνερ και «θύτη» τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, που τον απέκλεισε στον δεύτερο γύρο.

Ο Ιταλός, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά ο 24χρονος Αργεντινός, που έως τώρα ήταν γνωστός ως ο μικρότερος αδελφός του Φρανσίσκο Σερούντολο έσπασε το αήττητο σερί των 30 ματς του Σίνερ, επικρατώντας με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Είναι η πρώτη φορά από το 2000 και τον Αντρέ Αγκάσι που ο τενίστας ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης αποκλείεται στους δύο πρώτους γύρους του Roland Garros.

Κατά τη διάρκεια του ματς, εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών που σαρώνουν και το Παρίσι, ήταν ξεκάθαρο πως ο Σίνερ πάσχιζε να συνεχίσει. Επιστράτευσε σακούλες με πάγο, ανεμιστήρα, έριχνε νερό στο κεφάλι του, αλλά δυσκολευόταν να συνεχίσει, ενώ ταλαιπωρήθηκε και από κράμπες.

«Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που ένιωθα τόσο αδύναμος»

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς, ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν ήταν οι καιρικές συνθήκες. «Έκανε ζέστη, αλλά όχι τρελή ζέστη. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά ΟΚ να παίξουμε. Το θέμα δεν ήταν η ζέστη, ο καιρός. Ήμουν εγώ σήμερα. Αλλά συμβαίνει», δήλωσε και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να στερήσει κάτι από την επιτυχία του αντιπάλου του, τον οποίο συνεχάρη.

Ο Σίνερ εξομολογήθηκε ότι από το πρωί δεν ένιωθε καλά, αλλά προσπάθησε. «Ξύπνησα και δεν ένιωθα καλά. Δεν είχα ενέργεια. Στα μισά του τρίτου σετ άρχισα να δυσκολεύομαι. Ήταν δύσκολο. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που ένιωθα τόσο αδύναμος», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτηκε να αποσυρθεί από το ματς, απάντησε: «Προσπάθησα να μείνω με όλες τις δυνάμεις που είχα σήμερα. Αυτό ήταν το μέγιστο που είχα. Είναι κρίμα, γιατί έπαιζα πραγματικά καλά στα πρώτα σετ».

Σε ανάρτηση που έκανε μετά τον αποκλεισμό του, έγραψε: «Σήμερα δεν ήταν η ημέρα μου. Είχαμε μια απίστευτη χρονιά μέχρι στιγμής, αλλά τώρα χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Σας ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξη και συγχαρητήρια στον Σερούντολο για το παιχνίδι. Θα τα πούμε σύντομα. Au revoir Παρίσι».

Σερούντολο: Ήμουν τυχερός

Μετά το ματς, ο Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (Νο56) παραδέχθηκε ότι στάθηκε τυχερός και ευχήθηκε στον Γιανίκ Σίνερ να ανακάμψει γρήγορα. Ήταν η πρώτη του νίκη επί του Ιταλού, ενώ ο αδελφός του, Φρανσίσκο Σερούντολο- που είναι στο νο26 της παγκόσμιας κατάταξης- έχει πανηγυρίσει δύο φορές κόντρα στον Σίνερ.

«Είναι δύσκολο για εκείνον, δεν θα μπορούσα να κερδίσω πάνω από τρία γκέιμ σε ένα σετ μαζί του, οπότε ήμουν λίγο τυχερός. Άξιζε να νικήσει αυτό το ματς και δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά λυπάμαι για εκείνον και ελπίζω να ανακάμψει», δήλωσε ο Σερούντολο για τον Σίνερ.

Φωτογραφίες: AP