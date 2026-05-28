Αιματηρές συμπλοκές μεταξύ αποσχισθέντων ομάδων του FARC στη νοτιοανατολική Κολομβία.

Σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις ξέσπασαν στη νοτιοανατολική Κολομβία, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 52 νεκρούς αντάρτικων οργανώσεων.

Οι συγκρούσεις έγιναν στη ζούγκλα της περιφέρειας Γκουαβιάρε, κοντά στο χωριό Μπαράνκο Κολοράδο, με φόντο τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαΐνης. Το αιματηρό αυτό περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο βίαιο των τελευταίων μηνών, σημειώνεται μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται δύο αντίπαλες αντάρτικες οργανώσεις που αποσχίσθηκαν από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), απορρίπτοντας την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία του 2016. Πρόκειται για την ομάδα του Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα, γνωστού ως «Ιβάν Μορντίσκο», και εκείνη του Αλεξάντερ Ντίας Μεντόσα, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «Καλάρκα Κόρντομπα». Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, ενώ παραμένει ασαφές αν οι μάχες έχουν κοπάσει.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και θεωρείται πιθανώς ναρκοθετημένη. Ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ δελ Γκουαβιάρε, Βίλι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι δεκάδες πτώματα παραμένουν στοιβαγμένα στο σημείο των συγκρούσεων, καθώς οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία περιμένουν το «πράσινο φως» από τους ένοπλους προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια. Η κύρια εστία της έντασης εντοπίζεται στο χωριό Πιπιράλ, οι κάτοικοι του οποίου βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε διασταυρούμενα πυρά, με σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν τον τρόμο που επικράτησε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή των μαχών, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων. Κατήγγειλε ότι το μοναδικό κίνητρο των ανταρτών είναι η εγκληματική οικονομία και τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ πρόσθεσε ότι οι κακές καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την αερομεταφορά στρατιωτικών ενισχύσεων, αναγκάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις να κινηθούν οδικώς προς την περιοχή για την προστασία των πολιτών. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες ανταρτικές ομάδες έχουν επιβάλει καθεστώς τρόμου στην επαρχία Γκουαβιάρε, εφαρμόζοντας νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και περιορισμούς στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters