Η ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που μαστίζουν την Ονδούρα.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ σε χωριό της βόρειας Ονδούρας, σε μια περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.

«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας, Χέρσον Βελάσκες.

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.

