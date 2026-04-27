Ο Κάσπερ Ρουντ επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά.

Μετά τη δύσκολη νίκη του στον πρώτο γύρο, κόντρα στον Πάτρικ Κίπσον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι πήρε… φόρα στο τουρνουά της Μαδρίτης και πέρασε στους «16».

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε τον Ισπανό Ντάνιελ Μέριδα με 6-4, 6-2 για να περάσει στους «16». Είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε αυτόν το γύρο σε τουρνουά Masters 1000, έπειτα από το Μόντε Κάρλο πέρυσι.

Παράλληλα, έγινε ο τέταρτος που φτάνει τις 100 νίκες στο χώμα αυτή τη δεκαετία, μετά τους Κάσπερ Ρουντ, Κάρλος Αλκαράθ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

{https://x.com/atptour/status/2048753890183503963}

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς- φιναλίστ του τουρνουά της Μαδρίτης το 2019- θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρπερ Ρουντ. «Θα χρειαστώ την πλήρη υποστήριξή σας στον επόμενο γύρο», έγραψε στο Χ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/stefanos/status/2048757758644637785}

Ο Νορβηγός είναι ο κάτοχος του τίτλου στο τουρνουά της Μαδρίτης και απέκλεισε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-3, 6-1. Η αυριανή αναμέτρησή του με τον Τσιτσιπά θα είναι η πρώτη από το 2024, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι στον τελικό του τουρνουά της Βαρκελώνης, όπου νίκησε ο Ρουντ. Ο Νορβηγός προηγείται με 3-2 στις αναμετρήσεις του με τον Έλληνα πρωταθλητή του τένις.

{https://x.com/TennisTV/status/2048757906066067502}

Τσιτσιπάς: Είμαι μαχητής

Τον τελευταίο καιρό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, έπειτα από τον τραυματισμό του αλλά και τις ήττες που τον έχουν ρίξει στο Νο80 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις δηλώσεις που έκανε μετά το σημερινό ματς, δήλωσε μαχητής και τόνισε ότι είναι έτοιμος για την κόντρα του με τον Ρουντ.

«Έχω κερδίσει πολλή σοφία και εμπειρία», είπε, συμπληρώνοντας πως έχει περάσει «τα πάνω και τα κάτω» του tour. «Και αυτό με βοηθά να γίνω σκληρός όταν είμαι στο κορτ, αυτές οι νίκες και οι ήττες χτίζουν χαρακτήρα και χτίζουν τον αθλητή που είσαι», συμπλήρωσε.

«Είμαι μαχητής, θέλω να συνεχίσω να μάχομαι κάθε ημέρα», υπογράμμισε και για το αυριανό ματς συμπλήρωσε: «Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Είναι από τους καλύτερους σε αυτή την επιφάνεια, θεωρώ ότι είμαι επίσης αρκετά καλός. Ελπίζω να τα δώσω όλα, να παίξω συγκεντρωμένο τένις με μεγάλη αποφασιστικότητα».

{https://www.youtube.com/watch?v=TXtfy16MmFA}