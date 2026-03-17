Η Μαρία Καρρά αντιμετώπιζε κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 13 εκ. ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά η οποία απολογήθηκε στον ανακριτή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής, ποσού που αγγίζει τα 13 εκ.ευρώ για το χρονικό διάστημα 2011-2020. Στην κ. Καρρά επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 100 χιλιάδων ευρώ.

«Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο συνήγορός της Θεόδωρος Μαντάς.