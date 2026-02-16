Οι νεαροί στις απολογίες υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν ποιος τους προσέλαβε.

Ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου στην Αλμυρίδα Αποκόρωνα στα Χανιά.

Η υπόθεση έχει περίπλοκη τροπή, καθώς ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης φαίνεται να είναι ένας Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει δήμαρχος σε πόλη στη χώρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών δίχασαν ανακρίτρια και εισαγγελέα ως προς την απόφαση προφυλάκισής τους ή όχι.

Στους περιοριστικούς όρους που εν τέλει τους επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται υποχρέωση να δίνουν το “παρών” στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η αστυνομία εκτιμά πάντως πως η επιχείρηση που κάηκε ολοσχερώς στις 18 Ιανουαρίου, δεν ήταν ο στόχος του ηθικού αυτουργού, ο οποίος φέρεται να είναι πρώην δήμαρχος και νυν αξιωματούχος υπουργείου στην Ρωσία που προσέλαβε τους τρεις νεαρούς από Θεσσαλονίκη και Χανιά για να κάψουν όχι το αρχιτεκτονικό γραφείο και το κατάστημα επίπλων που έκαψαν αλλά το διπλανό μεσιτικό γραφείο της επί 30 ετών συντρόφου του, Ρωσίδας στην καταγωγή, με την οποία έχουν περιουσιακή αντιδικία.

Άλλωστε οι νεαροί στις απολογίες τους πάνω σε αυτό το λάθος στήριξαν το επιχείρημά τους ότι είναι ερασιτέχνες ενώ υποστήριξαν πως δεν γνωρίζουν ποιος τους προσέλαβε.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούνται για εμπρησμό και για σύσταση συμμορίας. Ωστόσο αυτό που φέρεται να εκτιμήθηκε από το συμβούλιο πλημμελειοδικών για την μη επιβολή προσωρινής κράτησης, είναι το γεγονός ότι από την φωτιά δεν προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται προς πολλές κατευθύνσεις καθώς σε συνομιλίες στα κατασχεμένα κινητά των νεαρών βρέθηκαν μηνύματα φωτογραφιών στην εφαρμογή «signal» με παράνομα και λαθραία προϊόντα (όπλα, τσιγάρα) η σκοπιμότητα των οποίων ελέγχεται.

Για την υπόθεση έχει κατασχεθεί και ένα όχημα, το οποίο παραμένει στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων.