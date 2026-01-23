Την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι διέταξε σήμερα (23/1) δικαστήριο στο Βαλέ της νοτιοδυτικής Ελβετίας, συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά που εκδηλώθηκε η φονική φωτιά την Πρωτοχρονιά, η οποία στοίχησε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Δικαστήριο στο Βαλέ της νοτιοδυτικής Ελβετίας διέταξε σήμερα, 23/1, την αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, στο οποίο εκδηλώθηκε η φονική φωτιά που στοίχησε τη ζωή σε 40 άτομα και τραυμάτισε 116.

Το δικαστήριο του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε μέσω δελτίου Τύπου ότι μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), αποφασίστηκε η άρση της προσωρινής κράτησης του Ζακ Μορέτι. Το δικαστήριο δεν διευκρίνισε εάν ο κατηγορούμενος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Όπως και η σύζυγός του Τζέσικα, η οποία δεν είχε προφυλακιστεί, ο Μορέτι υπόκειται πλέον σε περιοριστικά μέτρα, με στόχο να αποτραπεί τυχόν απόπειρα φυγής. Σύμφωνα με το δικαστήριο, πρόκειται για «τυπικά μέτρα», τα οποία περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, κατάθεση όλων των προσωπικών εγγράφων στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή της προαναφερθείσας εγγύησης.

Ο Μορέτι βρισκόταν υπό κράτηση από τις 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 40 άτομα και προκάλεσε τραυματισμούς σε 116 ακόμα. Το δικαστήριο υπενθύμισε ότι κάθε κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του, σημειώνοντας ότι η βασική αρχή του ελβετικού ποινικού δικαίου είναι η ελευθερία του κατηγορουμένου μέχρι τη δίκη.

Η φωτιά στο μπαρ Le Constellation, όπου τα θύματα ήταν κυρίως έφηβοι και νέοι, σύμφωνα με την έρευνα, ξέσπασε από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου που προκάλεσαν την ανάφλεξη του ηχομονωτικού αφρού στο ταβάνι του υπογείου. Η έρευνα στοχεύει να διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, ενώ η κοινότητα του Κραν Μοντανά παραδέχθηκε ότι δεν πραγματοποίησε ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κτίριο από το 2019.

Οι σύζυγοι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, ως ιδιοκτήτες του καταστήματος, βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και πρόκληση φωτιάς από αμέλεια.