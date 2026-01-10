Αυτόπτες μάρτυρες και θαμώνες του Le Constellation μιλούν για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, όπου ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 21 ετών, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026).

Μετά από σοβαρές κατηγορίες, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά, παραδέχτηκε ότι υπήρχε έξοδος κινδύνου αλλά είχε κλειδωμένη πόρτα, γεγονός που έκανε αδύνατη τη διαφυγή των 40 νεκρών και των ακόμη 114 τραυματιών. Όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTS , ο ιδιοκτήτης Ζακ Μορέτι είπε στους ερευνητές ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρατήρησε ότι η πλαϊνή πόρτα εισόδου του μπαρ ήταν μπλοκαρισμένη. Στη συνέχεια, την ξεκλείδωσε ο ίδιος από έξω και ανακάλυψε πολλά άψυχα σώματα πίσω από την πόρτα.

Πρώην υπάλληλοι είχαν ήδη διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών του μπαρ. Μία πρώην υπάλληλος δήλωσε ότι η έξοδος κινδύνου από το κατάστημα ήταν πάντα «κλειδωμένη επειδή οδηγούσε απευθείας σε άλλο κτίριο». Σε αυτήν και σε άλλα μέλη του προσωπικού «απαγορευόταν» να ανοίξουν την πόρτα.

Σύμφωνα με το RTS, ο Moretti ισχυρίζεται τώρα ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα εξυπηρέτησης ήταν εξαρχής κλειδωμένη. Αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμο για την έρευνα, καθώς αρκετοί θαμώνες του μπαρ φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από την πόρτα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές αποδίδουν την στην οροφή του μπαρ σε ένα κερί – πυροτέχνημα τούρτας, του οποίου η φλόγα έφτασε μέχρι το αφρώδες υλικό στο ταβάνι και εξαπλώθηκε.

Σύμφωνα με το RTS, ο Moretti δήλωσε ότι είχε αντικαταστήσει ο ίδιος το κάλυμμα αφρού, αντικαθιστώντας τον παλιό ακουστικό αφρό με αφρό από ένα κατάστημα δομικών υλικών, ενώ οι ερευνητές λένε πως το προσωπικό του μπαρ γνώριζε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.