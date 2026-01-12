Ο Ζακ Μορέτι θα κρατηθεί για περίοδο τριών μηνών, ωστόσο αυτό μπορεί να επανεξεταστεί.

Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν-Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξέσπασε φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ζακ Μορέτι θα κρατηθεί για περίοδο τριών μηνών, ωστόσο αυτό μπορεί να επανεξεταστεί εάν ληφθούν μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής, όπως η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.

Με πληροφορίες από Reuters