Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία αναφέρθηκε αρχικά ως μια έκρηξη, παραμένουν άγνωστα.

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού μια φωτιά ξέσπασε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους.

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ "Le Constellation" στο θέρετρο σκι της νοτιοδυτικής Ελβετίας, το οποίο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ήταν δημοφιλές μεταξύ εφήβων και νέων ανθρώπων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

{https://x.com/SuisseAlert/status/2006744061185765415}

Η οροφή έπιασε φωτιά

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει ουρές ασθενοφόρων στο σημείο και ελικόπτερα να προσγειώνονται για να μεταφέρουν θύματα σε κοντινά νοσοκομεία και ειδικές μονάδες εγκαυμάτων σε άλλες ελβετικές πόλεις.

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

{https://x.com/BFMTV/status/2006727592561250752}