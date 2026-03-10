Το ζήτημα αποτέλεσε βασικό θέμα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών, χωρίς ωστόσο να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην εμπορία και τη λιανική πώληση καυσίμων εξετάζεται ως το πρώτο μέτρο που μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα υπερβολικών αυξήσεων στην αγορά. Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι της κυβέρνησης, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε έντονη μεταβλητότητα και η τιμή του πετρελαίου κινείται σε επίπεδα κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση θα αφορά το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους τόσο για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα πρατήρια καυσίμων, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε περίπτωση που η άνοδος των διεθνών τιμών μεταφερθεί γρήγορα στη λιανική αγορά. Το ζήτημα αποτέλεσε βασικό θέμα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών, χωρίς ωστόσο να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Παρίσι, όπου συμμετέχει στη δεύτερη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι από την Τετάρτη θα αρχίσει να «μετρά» αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση των πρώτων παρεμβάσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας συνεχίζονται.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε τρόφιμα και άλλα είδη παντοπωλείου, ως ένα επιπλέον εργαλείο για τον περιορισμό φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων στην αγορά.

Παράλληλα εξετάζεται η μείωση του ορίου πάνω από το οποίο επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των επωνυμιών επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αγορανομική νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτρεπτική ισχύς των ελέγχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο των έκτακτων μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση δεν θα περιοριστεί μόνο σε παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, αλλά θα περιλαμβάνει και νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διαφορετικά σενάρια ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στην εγχώρια αγορά.