Ο Αντώνης Κανάκης, αποχώρησε με πατερίτσα από το πλατό του «Ράδιο Αρβύλα».

Πιστοί στο ραντεβού τους οι «Ράδιο Αρβύλα», επέστρεψαν και σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στον αέρα του ΑΝΤ1 για να παρουσιάσουν και να σατιρίσουν τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Για μία ακόμη φορά ωστόσο, δεν έλειπαν τα απρόοπτα, ενώ σήμερα, ο Αντώνης Κανάκης, με αυτοσαρκασμό και έντονη διάθεση για χιούμορ, παρουσίασε στους τηλεθεατές το νέο του… όχημα.

Αυτό, δεν ήταν άλλο από μία πατερίτσα την οποία χρειάστηκε για να αποχωρήσει από το πλατό, καθώς, όπως ανέφερε, έπαθε για πρώτη φορά στη ζωή του θλάση.

Δίνοντας το σύνθημα για τη λήξη της εκπομπής, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τώρα που θα αποχωρήσουμε… μπορεί να μην προλάβω να φτάσω στην πόρτα. Θα σας πω τι γίνεται… Κυκλοφορώ με αυτό το καινούργιου όχημα. Φοβερό όχημα. Μην το κάνουμε θέμα σας παρακαλώ. Έπαθα την πρώτη θλάση στη ζωή μου, όσοι έχουν πάθει θλάση θα το καταλάβουν. Είναι πολύ αστείο… Γιατί είσαι πεπεισμένος ότι έρχεται κάποιος και σου ρίχνει μια κλωτσιά, σε σημείο που ζητάς το λόγο από όσους είναι δίπλα σου…».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί φυσικοθεραπείες και αφού ευχαρίστησε τους θεράποντες φυσικοθεραπευτές ανέφερε με χιούμορ: «Η γνωριμία ξεκίνησε με μία παρεξήγηση… Μου λένε «θα ξεκινήσουμε με την αποιδηματική προσέγγιση», εγώ δεν ακούω το «α» και στα καπάκια μου λένε «βγάλε και το παντελόνι σου», σκιάχτηκα λίγο, αλλά όλα πάνε καλά. Θα ξεκινήσω πρώτος. Τα λέμε αύριο».

