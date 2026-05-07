Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Μεγάλωσε η οικογένεια της Κάρολαϊν Λέβιτ, αφού η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου γέννησε το δεύτερο παιδί της, κάτι που ανακοίνωσε η ίδια στα social media.

Η Βιβιάνα ή «Βίβι» γεννήθηκε την 1η Μαΐου, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά το τελευταίο briefing που έκανε η Λέβιτ στον Λευκό Οίκο. Είναι το δεύτερο παιδί που αποκτά η 28χρονη με τον 60χρονο σύζυγό της, Νίκολας Ρίτσιο, αφού έχουν και έναν γιο, τον 21 μηνών Νίκο.

«Την 1η Μαΐου η Βιβιάνα, γνωστή και ως “Βίβι”, μπήκε στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας γέμισαν αμέσως με αγάπη. Είναι τέλεια και υγιής και ο μεγάλος αδελφός της προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νεογέννητη αδελφή του», έγραψε η Λέβιτ σε ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία που έχει στην αγκαλιά της την κόρη της.

{https://www.instagram.com/p/DYCkTFqEl43/?hl=en}

Η Λέβιτ πήρε άδεια μητρότητας στις 24 Απριλίου, αλλά την ακύρωσε έπειτα τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο ήταν παρούσα. Εξαιτίας του περιστατικού, έκανε ένα τελευταίο briefing στις 27 Απριλίου, δηλαδή τέσσερις ημέρες προτού γεννήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο θα λείπει με άδεια μητρότητας, έχει ζητηθεί από υπουργούς του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ήδη, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε το ντεμπούτο του στην αίθουσα του briefing, την Τρίτη και κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, επίσης αναμένεται να κάνει μία εμφάνιση εκεί, ενώ ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κάνει μία ενημέρωση, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το CNN.