Ο Χέγκσεθ επιμένει ότι η εκεχειρία με το Ιράν ισχύει - Αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει διαταγή για την επανέναρξη του πολέμου μέσα στην εβδομάδα, αν συνεχιστεί η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε το Ιράν την Κυριακή για την επικείμενη επιχείρηση των ΗΠΑ για την «καθοδήγηση» πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει, σύμφωνα αξιωματούχο των ΗΠΑ, που επικαλείται το Axios.

Το ιδιωτικό μήνυμα αυτό υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να περιορίσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εμπορικά πλοία και τα ΗΑΕ.

Την Τρίτη, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν υποβίβασαν τη σημασία των ιρανικών επιθέσεων και ισχυρίστηκαν πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Παρόλα αυτά, ορισμένοι Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει διαταγή να συνεχίσει ο πόλεμος αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αν συνεχιστεί η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις.

Ο Χέγκσεθ την τρίτη είπε ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε ανοιχτή και ιδιωτική επικοινωνία με τους Ιρανού προκειμένου να επιτρέψουν στις αμυντικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν για χάρη ολόκληρου του κόσμου».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι παρέπεμψε το Axios στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social περί «Επιχείρησης Ελευθερία» αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της επιχείρησης τη Δευτέρα, το Ιράν προχώρησε σε αρκετές επιθέσεις κατά αμερικανικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ καθώς και σε εμπορικά πλοία στην περιοχή ενώ στόχευσαν και εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ.

Η Κέιν ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις αυτές από πλευράς Ιράν ήταν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων».

«Μέχρι στιγμής, η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ] είπε ο Πιτ Χέγκσεθ και ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ περιμένουν πως «θα υπάρξει κάποια αναταραχή» στην αρχή της επιχείρησης στα Στενά του Ορμούζ.

«Υπάρχουν κάποιες ενέργειες, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν μερικές φορές μέτρα τα οποία είναι εκτός των ορίων αυτού που ίσως θα ήθελαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Αυτή είναι η δουλειά τους, να τους συγκρατήσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Τοσο ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και η Κέιν σημείωσαν πως ο αμερικανικός στρατός είναι τέτοιος να ξεκινήσει άμεσα τον πόλεμο αν το διατάξει ο Τραμπ.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, η νέα επιχείρηση του Τραμπ δεν έχει καταφέρει να αυξήσει την ροή του πετρελαίου ή των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ στις πρώτες 24ώρες εφαρμογής του. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε πως δύο πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα αλλά κανέναν την Τρίτη.

Ο Χέγκεθ σημείωσε ακόμα πως [εκατοντάδες ακόμα είναι στη σειρά, προς στιγμής, ωστόσο, φαίνεται πως οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες δεν εμπιστεύονται τις διασφαλίσεις της κυβέρνησης ότι η γραμμή είναι ανοιχτή. Συστήνουμε στο Ιράν να είναι σεμνό στις κινήσεις που θα αποφασίσει να κάνει» πρόσθεσε.

Από την άλλη δεν έχουν υπάρξει επιθέσεις από το Ιράν σε πλοία την Τρίτη. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ πως το Ιράν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία «νέα εξίσωση» με τα αντίποινα του της Δευτέρας.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «σημειώνουν πρόοδο» και κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να μην «παρασυρθεί ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με drone και πυραύλους την τρίτη και η αεράμυνά της απάντησε.

Με πληροφορίες του Axios