«Έχουμε κι άλλους τρόπους να περιπλέξουμε τα πράγματα για τις ΗΠΑ εάν απειληθεί ο έλεγχός στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι έκρυθμη ξανά και το Ιράν προειδοποιεί ότι έχει και άλλους τρόπους για να μπορέσει να κάνει πιο περίπλοκα τα πράγματα για τις ΗΠΑ αν απειληθεί ο έλεγχός του.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν αποφασισμένες να σπάσουν το αδιέξοδο, η Τεχεράνη σηματοδοτεί ότι είναι έτοιμη να αγωνιστεί γι' αυτό.

Στο τελευταίο του μήνυμά του, ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του σκοπεύει να διατηρήσει το νέο «status quo» στα Στενά του Ορμούζ, διεκδικώντας τον έλεγχο, ακόμη και αν η Ουάσινγκτον το θεωρήσει «απαράδεκτο».

«Δεν έχουμε καν αρχίσει ακόμα» προειδοποίησε. Οι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Ιρανική Δημοκρατία θα διατηρήσει τον έλεγχο στο ζωτικής σημασίας σημείο ναυσιπλοΐας.

Το μήνυμα του Γκαλιμπάφ, που το έχει αναρτήσει εν μέσω διαπραγματεύσεων και μόλις μία μέρα από τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζει πόσο μακριά είναι διατεθειμένο το Ιράν να φτάσει για να κερδίσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως είναι πιθανή μία αναζωπύρωση και πρόσθεσε πως [σχεδιάζονται μέτρα έκπληξη για τον εχθρό, μέτρα πέρα από τη φαντασία του».

Οι προειδοποιήσεις αντηχούν μία δήλωση της περασμένης εβδομάδας, από τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ όπου ανακοίνωσε το όραμά του για το έθνος του Ιράν, όπου το καθεστώς διεκδικεί «νέα διαχείριση» της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια ώρα το Ιράν επέμεινε πως ποι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ήταν στο πλαίσιο της άμυνας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ δήλωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε περιφερειακές χώρες έγιναν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, και πρόσθεσε πως αυτά τα κράτη φιλοξενούν αμερικανκά συμφέροντα που «βοηθούν» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

«Δεν αισθανόμαστε εχθρότητα προς καμία χώρα της περιοχής. είπε στην ιρανική τηλεόραση τη Δευτέρα. «Ο μόνος λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να στοχεύσουμε τα εδάφη τους ήταν απλά επειδή έπρεπε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε μία ενεργή επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και τώρα πλέον αποτελεί κοινό μυστικό πως οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις βάσεις τους αλλά και την αποθεματική υποστήριξη μερικών κρατών για να ενισχύσουν τις εχθρότητές τους κατά του Ιράν. Η παρουσία του αμερικανικού στρατού στην περιοχή είναι μία ευθύνη που φέρνει μόνο ανασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή» είπε.

Πρόσθεσε πως οι αμερικανικές βάσεις έχουν επανειλημμένα εκθέσει τα κράτη που τους φιλοξενούν σε αχρείαστο κίνδυνο, παρά παρέχουν πραγματική προστασία».

Με πληροφορίες του CNN