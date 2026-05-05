Στελέχη της ναυτιλίας εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στο «Project Freedom» μετά τα πλήγματα σε τάνκερ αλλά και σε πετρελαϊκό κόμβο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά την αναζωπύρωση της βίας στον Κόλπο, το «Project Freedom» φαίνεται να φέρνει αντίθετα αποτελέσματα, με τους επικεφαλής ναυτιλιακών εταιρειών να παραμένουν εξαιρετικά διστακτικοί ως προς τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

«Το στενό παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο και αναμένω ότι τα περισσότερα πλοία θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τη διέλευση μέχρι οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κάτι πιο συγκεκριμένο», δήλωσε ο Τιμ Χάξλεϊ, πρόεδρος της Mandarin Shipping.

Ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, «ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι οι πολιτικές δηλώσεις και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες να μεταφραστούν σε ασφαλείς και λειτουργικές συνθήκες για τα πλοία και τα πληρώματα σε πολυσύχναστα και αμφισβητούμενα ύδατα», ανέφερε ο Άνγκαντ Μπάνγκα, διευθύνων σύμβουλος της The Caravel Group, η οποία επιβλέπει τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως.

«Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες άμαχοι ναυτικοί συνεχίζουν να εργάζονται υπό κινδύνους που δεν επέλεξαν, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο εξαρτάται από αυτούς. Η ασφάλεια και η ευημερία τους πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα σε κάθε στάδιο της αντίδρασης», πρόσθεσε.

Από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα το «Project Freedom», με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του στενού, αρκετά εμπορικά σκάφη έχουν δεχθεί πλήγματα, μεταξύ αυτών και πλοίο της Νότιας Κορέας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον μεγάλου πετρελαϊκού λιμανιού στη Φουτζάιρα. Η θέση του λιμανιού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί μία από τις ελάχιστες οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής που δεν απαιτούν διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλιμάκωση της βίας από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός πριν από τέσσερις εβδομάδες, ενώ δεν παρατηρείται καμία ενίσχυση της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέσχισαν το στενό - ισχυρισμό που το Ιράν διέψευσε. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι κατέστρεψε τουλάχιστον έξι μικρά ιρανικά σκάφη, κάτι που επίσης αρνήθηκε η Τεχεράνη.

Το αμερικανικό σχέδιο έχει αφήσει τους παράγοντες της ναυτιλίας προβληματισμένους, καθώς ο Τραμπ και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν έχουν δώσει σαφείς λεπτομέρειες, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια πρέπει να συντονίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις του.

«Δεν υπάρχει καμία σαφήνεια ως προς το ποιες χώρες ζήτησαν αυτή την ανθρωπιστική αποστολή, ούτε για το πώς - ή αν - θα υπάρξει συντονισμός με το Ιράν», δήλωσε ο Σάιμον Κέι, παγκόσμιος διευθυντής αντασφαλίσεων της NorthStandard, εταιρείας που παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου.

Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένει περισσότερη σαφήνεια, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασαν τα 4,46 δολάρια ανά γαλόνι - το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών.

Ειδικός της αγοράς πετρελαίου δήλωσε στο CNN ότι οι τιμές καυσίμων θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 5 δολάρια ανά γαλόνι εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό.