Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν αν συνδέονται μεταξύ τους.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, στη Γούβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα τουλάχιστον δέκα νεαρών προσέγγισε τέσσερις συνομηλίκους τους. Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, που φέρεται να σχετιζόταν με τις περιοχές κατοικίας τους, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά την επίθεση, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, δεχόμενος πλήγματα στον μηρό και την πλάτη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί που μετέβησαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν και δεύτερο τραυματία, 14 ετών. Ο ανήλικος είχε μεταβεί μόνος του και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως προέκυψε, είχε δεχθεί επίθεση σε μικρή απόσταση από το πρώτο σημείο, περίπου δύο στενά μακριά, επίσης στη Γούβα, ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση με άλλους νεαρούς.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να σχετίζονται, καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται μαρτυρίες και αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Οι έρευνες συνεχίζονται.