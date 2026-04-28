Ο 59χρονος της έσπασε το πόδι καθώς δεν μπορούσε να περιμένει να παρκάρει.

Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος 22χρονης φοιτήτριας στο Παγκράτι, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού μηχανής που φέρεται να την ξυλοκόπησε με σφοδρότητα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου, όταν η νεαρή γυναίκα μετέβη στην περιοχή για να συναντήσει φίλη της. Η φίλη της είχε φροντίσει να της κρατήσει θέση στάθμευσης, γεγονός που στάθηκε αφορμή για ένταση, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να σταθμεύσει στο ίδιο σημείο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 22χρονη, 59χρονος άνδρας εμφανίστηκε ξαφνικά, άρχισε να την εξυβρίζει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε σε σωματική επίθεση, εκδηλώνοντας ακραία βία επειδή δεν μπορούσε να περάσει.

Η ίδια περιέγραψε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ ο δράστης την άρπαξε, την έριξε με δύναμη πάνω σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο έδαφος, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο πόδι της. Η επίθεση συνεχίστηκε με κλωτσιές, μέχρι τη στιγμή που παρενέβη περίοικος, ο οποίος άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση και διέφυγε από το σημείο, πιθανότατα βρίσκοντας καταφύγιο σε κοντινή πολυκατοικία.

Η 22χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον αστράγαλο, καθώς και πολλαπλά τραύματα από την επίθεση.

