Σε σχόλιο προχώρησε το ΚΚΕ με αφορμή της μαζικές παραιτήσεις γενικών γραμματέων της κυβέρνησης λόγω του σκανδάλου με τις πολεοδομίες.

Στο σχόλιό του ο Περισσός αναφέρει πως η κυβέρνηση αντί θα δώσει εξηγήσεις για τις μαζικές παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων προχωράει στα γνωστά «κλισέ» περί εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά το σχόλιο:

Οι απανωτές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, καθιστούν για πολλοστή φορά υπόλογη την κυβέρνηση της ΝΔ, που και σε αυτή την περίπτωση, αντί να δώσει όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις, επιλέγει την τακτική της συγκάλυψης με τα γνωστά «κλισέ» περί εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη.

Το ελάχιστο λοιπόν που πρέπει να γίνει, είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσώδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, όμως πάνω απ’ όλα χρειάζεται να μπει στο στόχαστρο του λαού αυτό το σάπιο αντιλαϊκό κράτος που με fast track διαδικασίες «τακτοποιεί» επενδυτές και ρεμούλες, αλλά απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων «μπλοκάρει σε διαχρονικές παθογένειες».