Νέο περιστατικό με τραυματισμό ανηλίκου στον Νέο Κόσμο.

Αιματηρή συμπλοκή η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 03/05, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού», φέροντας τραύματα από μαχαίρι στη πλάτη και στην κοιλιά.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μία ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο και τρεις φίλους του. Αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή, τους επιτέθηκαν.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9yxh76fjvt?integrationId=40599y14juihe6ly}